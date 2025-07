Νέα Υόρκη: Ασφυξία από πνιγμό η αιτία θανάτου της 9χρονης Ελληνοκαναδής που βρέθηκε νεκρή σε λίμνη

Σε ασφυξία από πνιγμό οφείλεται ο θάνατος της 9χρονης Ελληνοκαναδής, η οποία εντοπίστηκε νεκρή σε λίμνη της Νέας Υόρκης.

Για τη δολοφονία της 9χρονης Μελίνας, έχει συλληφθεί - από τη στιγμή που εντοπίστηκε η σορός της - ο πατέρας της, με τον οποίο η ανήλικη βρισκόταν για διακοπές στη Νέα Υόρκη.

Η σορός της 9χρονης βρέθηκε το απόγευμα της Κυριακής, λίγες ώρες αφότου ο πατέρας της, Λουτσιάνο Φρατόλιν, κάλεσε τις Αρχές και ανέφερε την εξαφάνιση της κόρης του, κάνοντας παράλληλα λόγο για πιθανή απαγωγή. Μάλιστα, στην κατάθεσή του ισχυρίστηκε ότι την απήγαγαν δύο άνδρες με ένα λευκό βαν.

Ο 45χρονος έχει πλέον συλληφθεί και κατηγορείται για δολοφονία δευτέρου βαθμού, αλλά και για απόκρυψη πτώματος, ενώ παράλληλα οι Αρχές εξετάζουν το κίνητρο πίσω από τη δολοφονία της κόρης του, την ώρα ο ίδιος αρνείται τα πάντα.

Η προκαταρκτική ιατροδικαστική εξέταση που πραγματοποιήθηκε στη σορό της άτυχης Μελίνας, έδειξε ότι ο θάνατός της οφείλεται σε ασφυξία από πνιγμό και έτσι χαρακτηρίστηκε επίσημα ως ανθρωποκτονία.

Η 9χρονη σύμφωνα με τις Αρχές, εθεάθη τελευταία φορά ζωντανή το Σάββατο, σε ένα εστιατόριο της Νέας Υόρκης, ενώ έχει καταγραφεί και τηλεφωνική κλήση της με τη μητέρα της στις 6:30 το απόγευμα στην οποία ανέφερε ότι θα επέστρεφε στον Καναδά. Είναι πιθανό, να δολοφονήθηκε κάποια στιγμή μετά το τηλεφώνημά της στη μητέρα της.

The father of a 9-year-old girl who was initially the subject of an Amber Alert and was later found dead has been charged with her murder, authorities in New York said.



Luciano Frattolin faces second-degree murder and concealment of a human corpse charges in the death of his… pic.twitter.com/ukiAW1wX2J