Νέα Υόρκη: 9χρονη Ελληνοκαναδή εντοπίστηκε νεκρή σε λίμνη - Συνελήφθη ο πατέρας της

Νεκρή εντοπίστηκε μέσα σε λίμνη στη Νέα Υόρκη, μία 9χρονη Ελληνοκαναδή που αγνοούνταν από το Σάββατο.

Η 9χρονη Μελίνα Γαλάνη Φρατόλιν, με καταγωγή από την Ελλάδα και τον Καναδά, βρισκόταν στη Νέα Υόρκη για διακοπές με τον πατέρα της, όταν ξαφνικά το Σάββατο ο 45χρονος κάλεσε τις Αρχές για να δηλώσει την εξαφάνισή της.

Ο 45χρονος Λουτσιάνο Φρατόλιν όμως συνελήφθη και πλέον κατηγορείται για δολοφονία δευτέρου βαθμού, αλλά και για απόκρυψη πτώματος, καθώς φέρεται να σκότωσε την κόρη του και να έκρυψε τη σορό της κάτω από ένα κούτσουρο σε μια απομακρυσμένη λίμνη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες για την συγκλονιστική υπόθεση, το Σάββατο ο 45χρονος κάλεσε τις Αρχές και ανέφερε την εξαφάνιση της κόρης του, κάνοντας παράλληλα λόγο για πιθανή απαγωγή. Μάλιστα, στην κατάθεσή του ισχυρίστηκε ότι την απήγαγαν δύο άνδρες με ένα λευκό βαν.

Οι Αρχές έφτασαν άμεσα στην περιοχή και ξεκίνησαν έρευνα για τον εντοπισμό της. Ωστόσο την Κυριακή, μέλη των Δασοφυλάκων της Πολιτείας της Νέας Υόρκης εντόπισαν τη Μελίνα νεκρή στις όχθες της λίμνης George.

WATCH LIVE: Police are holding a press conference to discuss the investigation into the death of Melina Galanis Frattolin, a 9-year-old girl from Canada who was found dead in Upstate New York after being reported missing. https://t.co/JwXvT4CKKI pic.twitter.com/kfGU5KCoSE

Σημειώνεται πως οι δυο τους αναμένονταν να επιστρέψουν στον Καναδά το Σάββατο, ώστε η 9χρονη να επιστρέψει στη μητέρα της, που είχε και την επιμέλειά της,

Η 9χρονη σύμφωνα με τις Αρχές, εθεάθη τελευταία φορά ζωντανή το Σάββατο, σε ένα εστιατόριο της Νέας Υόρκης, ενώ έχει καταγραφεί και τηλεφωνική κλήση της με τη μητέρα της στις 6:30 το απόγευμα στην οποία ανέφερε ότι θα επέστρεφε στον Καναδά. Είναι πιθανό, να δολοφονήθηκε κάποια στιγμή μετά το τηλεφώνημά της στη μητέρα της.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Times Union, ο 45χρονος δήλωσε αθώος ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας της ανήλικης, η οποία πραγματοποιήθηκε χτες Δευτέρα και θα ρίξει φως στα αίτια του θανάτου της.

The father of a 9-year-old girl who was initially the subject of an Amber Alert and was later found dead has been charged with her murder, authorities in New York said.



Luciano Frattolin faces second-degree murder and concealment of a human corpse charges in the death of his… pic.twitter.com/ukiAW1wX2J