Νέα επίθεση στο Σίδνεϊ: Άνδρας μαχαίρωσε ιερέα σε ζωντανή μετάδοση

Λίγες ώρες μετά από την επίθεση σε εμπορικό κέντρο, στην οποία σκοτώθηκαν έξι άτομα, νέα επίθεση, αυτή φορά εναντίον ιερέα σημειώθηκε και πάλι στο Σίδνεϊ.

Ο ιερέας κήρυττε στην εκκλησία The Good Shepherd Church, στην περιοχή Ουέικλι, στα δυτικά του Σίδνεϊ το απόγευμα της Δευτέρας (τοπική ώρα), όταν ξαφνικά ένας άγνωστος με μαχαίρι τον πλησίασε στην Αγία Τράπεζα και τον μαχαίρωσε πολλές φορές.

Άμεσα έσπευσαν οι πιστοί που βρίσκονταν στον χώρο για να τον εμποδίσουν, ενώ υπάρχουν αναφορές για τουλάχιστον τέσσερις τραυματίες. Ο δράστης έχει συλληφθεί, ενώ παραμένει άγνωστη η κατάσταση των τραυματιών.

An attack on a priest has just been captured on a live stream at the Christ the Good Shepherd Church in the Sydney suburb of Wakeley. pic.twitter.com/s17sHHHVw7