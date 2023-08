Νέα διπλή επίθεση με drone στη Μόσχα και στο Μπέλγκοροντ

Για απόπειρα νέας επίθεσης με drone στη Μόσχα κάνουν λόγο οι Ρώσοι.

Ρωσικές πηγές αναφέρουν ότι σήμερα σημειώθηκε διπλή επίθεση με drone. Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέρριψε δύο ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) κοντά στη Μόσχα και σε περιφέρεια που συνορεύει με την Ουκρανία, όπου τέσσερις πολίτες τραυματίστηκαν από ουκρανικό πλήγμα.

Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε τη νύχτα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που κατευθυνόταν προς τη Μόσχα, δήλωσε νωρίς σήμερα το πρωί ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σομπιάνιν.

«Αυτή τη νύχτα, οι δυνάμεις της αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν drone που κατευθυνόταν προς τη Μόσχα στην περιοχή Ίστρα» ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram ο Σομπιάνιν. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, «δεν υπάρχουν θύματα ή ζημιές. Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών έχουν φτάσει στην περιοχή», πρόσθεσε.

Άλλο ένα ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος καταρρίφθηκε σήμερα το πρωί από την ρωσική αντιαεροπορική άμυνα στην περιοχή Σεμπέκινο, στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ, που συνορεύει με την Ουκρανία, σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

🇺🇦 DRONES OVER 🇷🇺



The people of Moscow 🇷🇺, again, had a sleepless night as they learned to get used to nightly drone attacks.



It is all so easy, 🇷🇺: Just leave Ukraine 🇺🇦 & you can go back to sleep. pic.twitter.com/wJSGBmF5m7 — Jason Jay Smart (@officejjsmart) August 26, 2023

Γύρω στις 09:00 ώρα Ελλάδος «αποτράπηκε προσπάθεια του καθεστώτος του Κιέβου να πραγματοποιήσει τρομοκρατική επίθεση με ένα drone κατά τοποθεσιών στο ρωσικό έδαφος», αναφέρει το υπουργείο σε ανάρτησή του στο Telegram.

H Ρωσία κατηγόρησε επίσης τις ουκρανικές δυνάμεις ότι βομβάρδισαν σήμερα με εκτοξευτήρες ρουκετών χωριό στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ και, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, από το πλήγμα αυτό τραυματίστηκαν τέσσερις άμαχοι. «Βόμβες θραυσμάτων είχαν στο στόχαστρο ιδιωτικές κατοικίες», όπως και κατάστημα στο χωριό Ουράζοβο, στην περιοχή Βαλούισκ, αναφέρει σε ανάρτησή του στο Telegram ο κυβερνήτης του Μπέλγκοροντ Βιατσεσλάβ Γκλάντκοφ. «Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν, τρεις άνδρες και μία γυναίκα», προσθέτει, διευκρινίζοντας ότι όλοι νοσηλεύονται. Ζημιές υπέστησαν επίσης από το πλήγμα σπίτια και αυτοκίνητα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η Μόσχα έχει κατηγορήσει επανειλημμένως το Κίεβο για επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο ρωσικό έδαφος.

Footage from the Istra District of Moscow earlier tonight showing an Explosion claimed to be caused by the Interception of a Ukrainian “Beaver” Long-Range Attack Drone by Russian Air Defense Batteries. pic.twitter.com/RGlPr8Rlfd — OSINTdefender (@sentdefender) August 26, 2023

Drones flew to Moscow again this night



At all airports, the "Carpet" plan was introduced and flights were canceled. pic.twitter.com/4ypldVMSOm — 🇺🇦 paolo rel (@paolobucci18) August 26, 2023

Explosions were heard in the temporarily occupied #Mariupol. Enemy air defense worked, according to the adviser to the mayor of the city Andryushchenko.



In addition, a #Ukrainian drone was spotted in the Shebekinsky district of the #Belgorod region. The Russian military claims… pic.twitter.com/BgqKhEePO4 — NEXTA (@nexta_tv) August 26, 2023

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP