Νέα επίθεση με drone στη Μόσχα- Το ένα έπεσε σε κτίριο

Τρεις νέες επιθέσεις με drones έγιναν σήμερα το πρωί στη Μόσχα και στην περιφέρειά της.

Ήταν η έκτη συνεχόμενη νύχτα κατά την οποία σημειώθηκαν επιθέσεις με drones της Ουκρανίας στη ρωσική πρωτεύουσα. Το ένα απ’ τα τρία drones συνετρίβη σε κτίριο υπό κατασκευή στο Σίτι της Μόσχας, συνοικία με ουρανοξύστες, στους οποίους εδρεύουν ιδιωτικές εταιρείες και κρατικοί φορείς. Κατά τις πρώτες πληροφορίες δεν υπήρξαν θύματα, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Οι πτήσεις ανεστάλησαν στα τρία κυριότερα πολιτικά αεροδρόμια της Μόσχας, το Βνούκοβα, το Νταμαντιένταβα και το Σερεμέτιαβα, καθώς και στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Ζουκόφσκι. Κάτι που έχει συμβεί επανειλημμένα τα τελευταία εικοσιτετράωρα εξαιτίας των επιθέσεων με drones της Ουκρανίας.

This is the moment when the UAV hit the Moscow City building under construction. Explosion, bright flash and smoke. In Russia they are saying that five window spans from the 10th to the 15th floor were damaged, there were no casualties. #Ukraine #bavovna pic.twitter.com/9zPD5Enkgk