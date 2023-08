Το ΝΑΤΟ συνεχάρη ξανά την Τουρκία για την «ημέρα της νίκης» στη Μικρά Ασία

Το ΝΑΤΟ συνεχάρη και φέτος την Τουρκία για την «ημέρα της νίκης» στη Μικρά Ασία εναντίον της Ελλάδας προκαλώντας την αντίδραση της Αθήνας.

Υπενθυμίζεται ότι πέρσι με ανάρτησή του στο X το ΝΑΤΟ έδινε συγχαρητήρια στην Τουρκία για την ημέρα τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, που ταυτίζεται με τη Μικρασιατική Καταστροφή και εκδίωξη του Ελληνισμού από τα εδάφη της Μικράς Ασίας. Η ανάρτηση λίγη ώρα μετά κατέβηκε.

Φέτος σε μήνυμά της η LANDCOM (το στρατηγείο του ΝΑΤΟ που εδρεύει στη Σμύρνη) εύχεται «χρόνια πολλά για την Ημέρα της Νίκης και την Ημέρα των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων στο κράτος που μας φιλοξενεί».

«Θα θέλαμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας στην Τουρκία για τη φιλοξενία μας αυτή την ξεχωριστή ημέρα. Από την ένταξή της στο ΝΑΤΟ το 1952, η Τουρκία έχει λάβει μέρος σε πολλές επιχειρήσεις και ασκήσεις και οι στρατιώτες της έχουν πάντα επιδείξει μεγάλο επαγγελματισμό και αποφασιστικότητα. Η Τουρκία και το ΝΑΤΟ είναι ισχυρότεροι και ασφαλέστεροι μαζί», αναφέρει ανάρτηση στο X.

Since joining #NATO in 1952, Türkiye has participated in multiple operations and exercises and has always demonstrated the great professionalism and tenacity of its soldiers.



Türkiye and #NATO are stronger and safer together! pic.twitter.com/UuADFbqMab