Το ΝΑΤΟ πραγματοποιεί άσκηση με 30.000 στρατιώτες και 50 πολεμικά πλοία: Στα σύνορα Νορβηγίας - Ρωσίας

Στη «σκιά» του πολέμου της Ουκρανίας το ΝΑΤΟ διεξάγει τη μεγαλύτερη στρατιωτική του άσκηση, στα σύνορα της Νορβηγίας με την Ρωσία.

Πρόκειται για την άσκηση Cold Response 2022 στην οποία συμμετέχουν συνολικά 30.000 στρατιώτες, 200 αεροσκάφη και 50 πολεμικά πλοία.

«Το #ColdResponse22 είναι μία μακροχρόνια προγραμματισμένη, αμυντική άσκηση, που συγκεντρώνει μαζί χιλιάδες στρατιώτες από Συμμάχους και εταίρους του ΝΑΤΟ, δοκιμάζοντας τις δυνατότητές τους να συνεργάζονται σε ψυχρές καιρικές συνθήκες σε όλη τη Νορβηγία, στην ξηρά, τον αέρα και τη θάλασσα» αναφέρει η Ευρωατλαντική Συμμαχία στο twitter. Τα στρατεύματα που μετέχουν προέρχονται από πάνω από 25 χώρες της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής.

#ColdResponse22 is a long-planned, defensive exercise bringing together thousands of troops from #NATO Allies and partners, testing their ability to work together in cold weather conditions across #Norway🇳🇴 – on land, in the air and at sea