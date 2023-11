Μπορέλ: Μόνο η Παλαιστινιακή Αρχή μπορεί να έχει τον έλεγχο στη Γάζα μετά τον πόλεμο

Επί τάπητος σε μια ακόμα διάσκεψη μετά από την πρόσφατη του Παρισιού, έχει τεθεί το θέμα του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, με αναφορές στους αμάχους, στους ομήρους, αλλά και στην επόμενη μέρα στη Γάζα.

Μιλώντας στην διάσκεψη του Μπαχρέιν ο επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ διεμήνυσε πως μόνον η Παλαιστινιακή Αρχή μπορεί να κυβερνήσει την Γάζα όταν τελειώσει ο πόλεμος μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς. «Η Χαμάς δεν μπορεί πλέον να έχει τον έλεγχο της Γάζας», σημείωσε ο Μπορέλ στην ετήσια διάσκεψη για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας «Διάλογος της Μανάμα» που διεξάγεται στο Μπαχρέιν. «Επομένως ποιος θα έχει τον έλεγχο της Γάζας; Πιστεύω ότι μόνον ένας θα μπορούσε να το κάνει αυτό, η Παλαιστινιακή Αρχή», υπογράμμισε.

EU high Representative 🇪🇺🇪🇺 @JosepBorrellF @eu_eeas at Manama Dialogue @IISS_org “We have to move from war to peace and de-escalation and the way to this is through diplomacy.” pic.twitter.com/xXsFGRUMKt

Την ίδια στιγμή ο πλέον υψηλόβαθμος σύμβουλος για τη Μέση Ανατολή του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε σήμερα ότι η απελευθέρωση ομήρων που κρατά η Χαμάς θα οδηγήσει σε αύξηση της παράδοσης ανθρωπιστικής βοήθειας και σε σημαντική παύση στις μάχες στη Γάζα.

«Αν απελευθερωθούν οι όμηροι, θα δείτε μια σημαντική, σημαντική αλλαγή», δήλωσε ο Μπρετ ΜακΓκερκ στην ίδια σύνοδο κορυφής για την ασφάλεια με την επωνυμία «Διάλογος της Μανάμα» (IISS Manama Dialogue) στο Μπαχρέιν.

Ο πρίγκιπας διάδοχος του Μπαχρέιν κάλεσε χθες, Παρασκευή, κατά την ομιλία του στη σύνοδο, το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα να απελευθερώσει γυναίκες και παιδιά από το Ισραήλ που κρατά ομήρους στη Γάζα και το Ισραήλ σε αντάλλαγμα να απελευθερώσει από τις φυλακές του γυναίκες και παιδιά από τα Παλαιστινιακά Εδάφη, οι οποίοι, όπως σημείωσε, δεν είναι μαχητές.

