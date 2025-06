Μπιλ Γκέιτς: Θα διαθέσει «τα περισσότερα» από τα 200 δισ. του για υποδομές στην Αφρική

Ο Μπιλ Γκέιτς ανακοίνωσε ότι το μεγαλύτερο μέρος της προσωπικής του περιουσίας, ύψους περίπου 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων, θα διατεθεί την επόμενη εικοσαετία για τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και εκπαίδευσης στην Αφρική.

Μιλώντας στην Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας και έδρα της Αφρικανικής Ένωσης, ο 69χρονος ιδρυτής της Microsoft δήλωσε πως πιστεύει ότι κάθε αφρικανική χώρα μπορεί να οδηγηθεί στην ευημερία «αν απελευθερώσει το ανθρώπινο δυναμικό της μέσα από την υγεία και την παιδεία».

Ο Γκέιτς είχε προαναγγείλει τον περασμένο μήνα ότι μέχρι το 2045 θα έχει δωρίσει το 99% της περιουσίας του, χρονικό σημείο κατά το οποίο σκοπεύει να τερματίσει τη λειτουργία του φιλανθρωπικού του ιδρύματος.

«Δεσμεύτηκα πρόσφατα να δώσω την περιουσία μου μέσα στα επόμενα 20 χρόνια. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των πόρων θα διατεθεί για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που υπάρχουν εδώ, στην Αφρική», είπε στην ομιλία του.

Η πρώην Πρώτη Κυρία της Μοζαμβίκης, Γκράσα Μασέλ, χαιρέτισε τη δέσμευση του Γκέιτς, τονίζοντας ότι «έρχεται σε μια στιγμή κρίσης».

«Υπολογίζουμε στη σταθερή του στήριξη και στη συμμετοχή του σε αυτή την πορεία αλλαγής», δήλωσε.

Ο Γκέιτς τόνισε ότι το Ίδρυμα, θα επικεντρωθεί στην ενίσχυση των βασικών υπηρεσιών υγείας.

«Αυτό που έχουμε μάθει είναι ότι αν η μητέρα είναι υγιής και έχει καλή διατροφή πριν και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, τότε τα αποτελέσματα είναι πολύ καλύτερα. Και αν το παιδί έχει καλή διατροφή τα πρώτα τέσσερα χρόνια της ζωής του, αυτό κάνει όλη τη διαφορά.»

Prime Minister @AbiyAhmedAli bestowed upon @BillGates the Ethiopia Special Order — the highest honor bestowed by the Ethiopian State in a ceremony held at the National Palace earlier tonight. The prestigious recognition celebrates the profound and enduring impact of the Gates… pic.twitter.com/M1x82aCBIg