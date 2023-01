Μπαζ Όλντριν: Παντρεύτηκε στα 93 του ο δεύτερος άνθρωπος που πάτησε στη Σελήνη

Ο πρώην αστροναύτης Μπαζ Όλντριν στα 93α γενέθλιά του, ανακοίνωσε τον γάμο του με την επί χρόνια σύντροφό του.

Ο Όλντριν μαζί με τον Νιλ Άρμστρονγκ ήταν οι δύο πρώτοι άνθρωποι που πάτησαν στη Σελήνη. Έκανε τρεις διαστημικούς περιπάτους κατά τη διάρκεια της καριέρας του και ήταν ο πιλότος του Lunar Module Eagle για την αποστολή Apollo 11 το 1969.

Ο βετεράνος αστροναύτης αποκάλυψε ότι αυτός και η Dr Anca Faur είχαν μια μικρή ιδιωτική τελετή, όπου επισφράγισαν και επίσημα τη σχέση τους.

«Στα 93α γενέθλιά μου και την ημέρα που θα με τιμήσουν επίσης στο Living Legends of Aviation, είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι η μακροχρόνια αγάπη μου Δρ. Anca Faur και εγώ παντρευτήκαμε», έγραψε στο Twitter.

«Ενωθήκαμε με τα ιερά δεσμά του γάμου σε μια μικρή ιδιωτική τελετή στο Λος Άντζελες και είμαστε τόσο ενθουσιασμένοι σαν να είμαστε έφηβοι».

Πριν από το γάμο του με τη Faur, ο Όλντριν είχε παντρευτεί τρεις φορές και άλλες τόσες είχε πάρει διαζύγιο.

Έχει τρία παιδιά, τον James, την Janice και τον Andrew από τον πρώτο του γάμο με την Joan Archer.

Ο Όλντριν ήταν παντρεμένος με την Archer από το 1954 πριν το ζευγάρι υποβάλει αίτηση διαζυγίου το 1974.

On my 93rd birthday & the day I will also be honored by Living Legends of Aviation I am pleased to announce that my longtime love Dr. Anca Faur & I have tied the knot.We were joined in holy matrimony in a small private ceremony in Los Angeles & are as excited as eloping teenagers pic.twitter.com/VwMP4W30Tn