Μπαράκ Ομπάμα: Ποιος ζητά την ποινική του δίωξη και γιατί;

Η Τάλσι Γκάμπαρντ, διευθύντρια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ, κάλεσε να διωχθούν ποινικά ο Μπαράκ Ομπάμα και πρώην υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της εθνικής ασφάλειας, κατηγορώντας τους για «προδοτική συνωμοσία» με στόχο να παρουσιαστεί ότι η νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές του 2016 οφειλόταν σε ρωσική παρέμβαση.

Σύμφωνα με την ίδια, ο Ομπάμα και στελέχη της κυβέρνησής του «έβαλαν τα θεμέλια για ένα πραξικόπημα που διήρκεσε χρόνια» μετά τη νίκη του Τραμπ επί της Χίλαρι Κλίντον.

Υποστηρίζει ότι «κατασκεύασαν πληροφορίες» για να φαίνεται πως η Ρωσία προσπάθησε να επηρεάσει το αποτέλεσμα, χρησιμοποιώντας – μεταξύ άλλων – έναν φάκελο του Βρετανού πρώην πράκτορα Κρίστοφερ Στιλ, τον οποίο, όπως λέει, γνώριζαν πως ήταν αναξιόπιστος.

