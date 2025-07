«Μόλις σήκωσα την κουβέρτα, όρμησε πάνω μου»: Αγρότης στην Τουρκία δέχθηκε επίθεση από λιοντάρι

Ένας 53χρονος αγρότης νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στην Τουρκία, μετά από επίθεση που δέχθηκε από λιοντάρι το οποίο είχε δραπετεύσει από ζωολογικό πάρκο στην πόλη Μανάβγκατ, στα νότια της χώρας.

Το ζώο, που είχε αποδράσει νωρίς το πρωί της Κυριακής, εντοπίστηκε λίγες ώρες αργότερα και πυροβολήθηκε από τις Αρχές.

Το λιοντάρι, που ονομαζόταν Ζευς, διέφυγε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες από το κλουβί του στο πάρκο Land of Lions, το οποίο βρίσκεται κοντά σε δημοφιλή τουριστική περιοχή στην Αττάλεια. Όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα, λίγες ώρες αργότερα, επιτέθηκε στον Σουλεϊμάν Κιρ, ο οποίος κοιμόταν σε χωράφι, αφού είχε περάσει τη νύχτα ποτίζοντας καλλιέργεια φιστικιών.

📹 A lion that escaped from the Antalya animal park attacked and seriously injured a citizen. pic.twitter.com/PsnCaSF1nm