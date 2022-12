«Μισογυνισμός»: Αντιδράσεις για άρθρο του Τζέρεμι Κλάρκσον κατά της Μέγκαν Μαρκλ- Καταδικάζει και η κόρη του

Έντονες αντιδράσεις έχουν προκληθεί από το άρθρο που έγραψε ο Άγγλος παρουσιαστής Τζέρεμι Κλάρκσον κατά της Μέγκαν Μαρκλ, με αφορμή και το ντοκιμαντέρ στο Netflix, «Χάρι & Μέγκαν».

Στη στήλη του στην εφημερίδα The Sun, ο Κλάρκσον δήλωσε πως «μισεί» την Αμερικανίδα σύζυγο του πρίγκιπα Χάρι και μένει ξάγρυπνος τα βράδια, ονειρευμένος «τη ημέρα που θα την αναγκάσουν να παρελάσει γυμνή στους δρόμους» ενώ ο κόσμος «της πετάει περιττώματα».

Ο 62χρονος παρουσιαστής, μάλιστα, ισχυρίστηκε πως όλοι οι συνομήλικοί του «σκέφτονται κατά τον ίδιο τρόπο».

Where is the @RoyalFamily statement on @JeremyClarkson’s vile comments in his column?



I thought the Queen Consort was outspoken on issues of misogyny?



Will she distance herself from Clarkson…or just invite him round for dinner again?



Their silence speaks volumes. pic.twitter.com/WIJbwqgHY7