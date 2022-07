Μις Αυστραλία 2020: «Διέκοψε το ραντεβού μου και μου είπε ότι είμαι πολύ όμορφη για να είμαι λεσβία»

Η Μις Αυστραλία 2020, Maria Thattil, αποκάλυψε ένα περίεργο περιστατικό που έζησε όταν μία άγνωστή διέκοψε αγενώς το ραντεβού της και μεταξύ άλλων της είπε ότι ήταν «πολύ όμορφη» για να είναι λεσβία.

Η Thattil, η οποία αποκάλυψε ότι είναι bisexual στην αυστραλιανή εκδοχή του «I'm a Celebrity… Get Me Out of Here» φέτος τον Ιανουάριο, κοινοποίησε η ίδια την περίεργη και άκομψη αυτή στιγμή.

Όπως αποκάλυψε η ίδια, η βασίλισσα της ομορφιάς βγήκε ραντεβού με μια νέα καλλονή όταν τους πλησίασε μια μεθυσμένη γυναίκα.

Η Thattil είπε ότι η γυναίκα τους έκανε κομπλιμέντα και είπε στην σύντροφό της ότι ήταν «εκπληκτική», ενώ στη συνέχεια γύρισε προς την Thattil και της είπε, «αλλά είστε επίσης τόσο όμορφη».

Στη συνέχεια η γυναίκα συνέχισε σε μία απόπειρα να εξηγήσει τι εννοεί και είπε ότι είχε συνηθίσει να βλέπει μια «όμορφη, θηλυκή» σύντροφο με μια «λιγότερο ελκυστική γυναίκα» όταν πρόκειται για ένα ζευγάρι γυναικών.

Και δεν σταμάτησε εκεί. Δείχνοντας την συνοδό της Μις Αυστραλία, που φορούσε ένα σκουφάκι και φαρδύ μπλουζάκι είπε: «Ώστε εσύ πρέπει να είναι ο άνδρας εδώ; Είσαι το αγόρι; Πρέπει να τη φροντίσεις».

Η παρατήρηση προσέβαλε το ζευγάρι, αλλά παρόλα αυτά η γυναίκα συνέχισε να κάνει παρεμβατικές και αγενείς ερωτήσεις ενώ ήθελε ακόμα και να φωτογραφίσει το ζευγάρι μέχρι που την απομάκρυνε ο φίλος της.

Η Thattil έγραψε στη στήλη που έχει για τους ανθρώπους με υπερβολικά σεξουαλικές ή στρεβλωμένες απόψεις για το τι σημαίνει να είσαι μια γυναίκα που αγαπά μια άλλη γυναίκα.

Η απογοήτευσή της με την προκατάληψη ήταν ξεκάθαρη ενώ τόνισε πως τα queer άτομα δεν είναι σαν τα «ζώα του ζωολογικού κήπου που επιδεικνύονται» και δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως τέτοια.

«Για όσους είναι περίεργοι, απλώς να είστε ευγενικοί, λογικοί και να μην ακολουθείτε στερεότυπα» είπε μεταξύ άλλων.

Σε μια συνέντευξη στην Daily Telegraph, η Thattil είπε ότι πάντα ήξερε ότι της άρεσαν οι γυναίκες, αλλά η θρησκεία και η ετεροκανονικότητα την εμπόδισαν να εκφραστεί.

«Μεγάλωσα και ερωτευόμουν κορίτσια στο σχολείο και απλώς το ακύρωνα εντελώς λόγω θρησκείας και επίσης επειδή υπήρχαν πολλά ομοφοβικά συναισθήματα στο σχολείο μου, γύρω από οτιδήποτε άλλο εκτός από την ετεροκανονικότητα», είπε η Thattil.

«Δεν υπάρχει μεγάλη προβολή των bisexual ατόμων στη λαϊκή κουλτούρα και επομένως δεν καταλαβαίνει ο κόσμος τι είναι».

Με πληροφορίες του Pink News