Μήνυμα Ζελένσκι για το Πάσχα: Πιστεύουμε στη νίκη της Ουκρανίας, δε θα μας καταστρέψει καμία ορδή

Πασχαλινό μήνυμα ελπίδας προς τους πολίτες του έστειλε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Η μεγάλη γιορτή σήμερα μας δίνει μεγάλη ελπίδα και ακλόνητη πίστη ότι το φως θα νικήσει το σκοτάδι, το καλό θα νικήσει το κακό, η ζωή θα νικήσει το θάνατο και επομένως η Ουκρανία θα νικήσει σίγουρα» είπε από τον καθεδρικό ναό της Αγίας Σοφίας στο Κίεβο.

«Ο Κύριος και το θείο φως είναι με το μέρος μας» συμπλήρωσε. «Περνάμε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Ας φτάσουμε σε ένα δίκαιο τέλος σε αυτό το μονοπάτι – μία αρχή για χαρούμενη ζωή και ευημερία στην Ουκρανία».

Καταλήγοντας, ο Ουκρανός πρόεδρος ευχήθηκε να δώσει ο «Θεός τη μέγα χάρη του για πραγματοποιήσει τα όνειρά μας».

«Σήμερα εξακολουθούμε να πιστεύουμε στη νέα νίκη της Ουκρανίας και είμαστε όλοι πεπεισμένοι ότι δεν θα μας καταστρέψει καμία ορδή ή κακία», τόνισε ο Ζελένσκι φορώντας το χαρακτηριστικό χακί μπλουζάκι.

Congratulations of President Volodymyr Zelensky on Easter:

"We ask God for great grace to make a great dream come true. This is another great day - a day when great peace will come to Ukraine!"#Odesa #Europe #Russian #Ukraine #USA #Russia #PutinWarCrimes #NATO #Ukrainian pic.twitter.com/YEeN2EIKh0