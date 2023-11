Το μήνυμα Μακρόν για την απελευθέρωση των ομήρων από τη Χαμάς

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν χαιρέτισε την απελευθέρωση ομήρων από τη Χαμάς.

Ο Εμανουέλ Μακρόν μέσω ανάρτησης στα social media υποστήριξε πως «Είμαστε δίπλα στους μεσολαβητές για να εξασφαλίσουμε την απελευθέρωση όλων των ομήρων». Παράλληλα, επισήμανε ότι «ιδιαίτερες σκέψεις πάνε στους Γάλλους ομήρους και τις οικογένειές τους. Μπορούν να βασιστούν στην αποφασιστικότητά μας».

Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών μέσω ανακοίνωσης επισήμανε πως η γαλλική κυβέρνηση παραμένει «κινητοποιημένη για την απελευθέρωση Γάλλων ομήρων στο πλαίσιο της συμφωνίας που εφαρμόζεται επί του παρόντος. «Εργαζόμαστε ακούραστα για να το επιτύχουμε».

I welcome the release of the first group of hostages. We remain mobilized alongside the mediators to secure the release of all hostages. Special thoughts go to the French hostages and their families. They can count on our determination.