ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

«Μικρή Ντόχα»: Οι Αλ-Θάνι κατέχουν πια περισσότερα ακίνητα στο Λονδίνο από τον βασιλιά Κάρολο

Η οικογένεια Αλ-Θάνι έχει συγκεντρώσει τεράστια αυτοκρατορία ακινήτων στο Λονδίνο ξεπερνώντας σε ιδιοκτησία το ατομικό απόθεμα του βασιλιά - Τελευταίες νομικές εξελίξεις και δημόσια συζήτηση φέρνουν το ζήτημα στο προσκήνιο

LifO Newsroom
LifO Newsroom
«Μικρή Ντόχα»: Οι Αλ-Θάνι κατέχουν πια περισσότερα ακίνητα στο Λονδίνο από τον βασιλιά Κάρολο Facebook Twitter
Ο εμίρης Αλ Θάνι του Κατάρ, σε επίσκεψή του στο Λονδίνο / φωτ.: ΕΡΑ
0

Η βασιλική οικογένεια του Κατάρ, οι Αλ-Θάνι, έχει συγκεντρώσει τα τελευταία χρόνια μια τεράστια αυτοκρατορία ακινήτων στο Λονδίνο, τόσο μεγάλη, που πλέον οι ιδιωτικές τους ιδιοκτησίες στην πόλη υπολογίζονται ότι ξεπερνούν σε έκταση και αξία το ατομικό απόθεμα της βασιλικής οικογένειας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η σιωπηρή, αλλά συστηματική επένδυση σε ακίνητα, ξενοδοχεία και εμπορικές μάρκες έχει μετατρέψει περιοχές του κέντρου σε αυτό που δημοσιογραφικά αποκαλείται «Μικρή Ντόχα».

Το χαρτοφυλάκιο που αποδίδεται στην καταριανή δυναστεία περιλαμβάνει τόσο εμβληματικές λιανικές επενδύσεις όσο και πολυτελή ξενοδοχεία: μεταξύ άλλων, οι Αλ-Θάνι ή εταιρείες συμφερόντων τους φέρονται να ελέγχουν το Χάροντς, συμμετοχές στον όμιλο Maybourne που διαχειρίζεται τα Claridge’s, The Berkeley και The Connaught, μερίδια σε πολυτελείς εμπορικές και επιχειρηματικές ζώνες και επενδύσεις σε υποδομές.

Τα ρεπορτάζ αναφέρουν επίσης συνδέσεις με επενδύσεις στο Canary Wharf, σε μετοχές μεγάλων επιχειρήσεων τροφίμων και σε συμφωνίες που αγγίζουν το αεροδρόμιο του Χίθροου, στοιχεία που μαζί σχηματίζουν μια ισχυρή παρουσία στο αστικό τοπίο του Λονδίνου.

Οι αποτιμήσεις και ο ακριβής αριθμός τετραγωνικών που ελέγχουν οι Αλ-Θάνι ποικίλλουν ανά πηγή, αλλά ο κοινός παρονομαστής είναι η ταχύτητα και το εύρος των εξαγορών: κατοικίες υψηλού προφίλ στο Μέιφερ, επενδύσεις σε εμβληματικά ακίνητα και στρατηγικές τοποθετήσεις σε τομείς φιλοξενίας και λιανεμπορίου. Η πρακτική αυτή έχει πυροδοτήσει δημόσιες συζητήσεις για το αν και πώς η μεγάλη ξένη ιδιοκτησία αλλάζει το κοινωνικό και οικονομικό πρόσωπο της βρετανικής πρωτεύουσας.

Η πολιτική και νομική διάσταση της επέκτασης

Πέρα από τα ρεπορτάζ ιδιοκτησιών, η παρουσία των Καταριανών έχει προκαλέσει και νομικές αντιπαραθέσεις. Τον τελευταίο μήνα υπήρξαν σημαντικές εξελίξεις: ένας σημαντικός διακανονισμός/διαιτησία σχετιζόμενος με την αξία και τα δικαιώματα διαχείρισης σε τρία πολυτελή ξενοδοχεία (Claridge’s, The Berkeley, The Connaught) οδήγησε σε δικαστικές αποφάσεις και διεκδικήσεις πολλών εκατοντάδων εκατομμυρίων λιρών, ενώ παράλληλες νομικές μάχες αφορούν συμφωνίες διαχείρισης και αποζημιώσεις σε πρώην συνεργάτες και επενδυτές. Αυτές οι νομικές αναμετρήσεις αναδεικνύουν πόσο ευάλωτες είναι οι συμφωνίες υψηλού προφίλ όταν εμπλέκονται διεθνή κεφάλαια και συμφέροντα.

Η ιδιαιτερότητα της κατάστασης έγκειται και στο θεσμικό πλαίσιο: η ακίνητη περιουσία της βρετανικής μοναρχίας χειρίζεται δομημένα μέσω θεσμών όπως το Crown Estate, με συγκεκριμένες υποχρεώσεις και δημοσιότητα. Αντίθετα, τα περιουσιακά στοιχεία της οικογένειας Αλ-Θάνι είναι συχνά ιδιωτικής φύσης, δομημένα μέσα από funds, ιδιωτικές εταιρείες και κρατικές επενδυτικές οντότητες, γεγονός που περιπλέκει την πλήρη αποτύπωση και τη διαφάνεια της παρουσίας τους στο Λονδίνο.

Παράγοντες όπως η φορολογική νομοθεσία, οι κανόνες για ξένα επενδυτικά κεφάλαια, η διαφάνεια των εταιρικών δομών και οι πολιτικές για ξένη ιδιοκτησία καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό το πλαίσιο μέσα στο οποίο εξελίσσεται αυτή η «αυτοκρατορία ακινήτων». Η συζήτηση δεν αφορά μόνο την αξία των ακινήτων αλλά και την κοινωνική επίπτωση: αυξήσεις ενοικίων, αλλαγές στη χρήση γης και μετασχηματισμός παραδοσιακών γειτονιών σε φατρίες για υπερ-πλούσιους.

Οι επικριτές υπογραμμίζουν ότι τέτοιου μεγέθους εξαγορές αλλοιώνουν την τοπική οικονομία και την κοινωνική συνοχή, ενώ για υποστηρικτές των επενδύσεων η εισροή κεφαλαίων ανανεώνει περιοχές και δημιουργεί θέσεις εργασίας και τουριστική ώθηση. Η αλήθεια, όπως συνήθως, πιθανότατα βρίσκεται κάπου στη μέση, όμως οι πρόσφατες νομικές μάχες και τα ρεπορτάζ καθιστούν σαφές ότι το ζήτημα δεν είναι πλέον μόνον οικονομικό αλλά και πολιτικό και ηθικό.

Γιατί έχει σημασία για το κοινό του Λονδίνου (και όχι μόνο)

Η εκτεταμένη ιδιοκτησία από ξένα κράτη και ηγετικές οικογένειες επηρεάζει καθημερινά ζητήματα: από την προσβασιμότητα σε επιλογές κατοικίας και το κόστος στέγασης, έως τις επιλογές χρήσης γης και τη διατήρηση πολιτιστικής κληρονομιάς. Όταν μεγάλοι κολοσσοί ή πλούσιοι επενδυτές εστιάζουν στην απόδοση κεφαλαίου, οι τοπικές ανάγκες του πληθυσμού, προσιτή στέγη, δημόσιοι χώροι, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μπορεί να υποχωρήσουν.

Ταυτόχρονα, οι μεγάλες αγορές ακίνητης περιουσίας λειτουργούν ως εργαλείο γεωπολιτικής επιρροής: οι επενδύσεις σε στρατηγικά ακίνητα, λιμάνια ή υποδομές μπορούν να αλλάξουν την ισορροπία συμφερόντων στην πόλη. Για αυτό και τα δημοσιεύματα για την «Μικρή Ντόχα» έχουν τραβήξει την προσοχή όχι μόνο οικονομικών ρεπόρτερ αλλά και πολιτικών σχημάτων και ρυθμιστικών αρχών.

Η υπόθεση της επένδυσης των Αλ-Θάνι στο Λονδίνο δεν είναι στατική: οι νομικές διεκδικήσεις, οι πιέσεις για αυξημένη διαφάνεια και οι ενδεχόμενες ρυθμιστικές παρεμβάσεις μπορούν να αλλάξουν την πορεία των πραγμάτων. Επίσης, η δημόσια συζήτηση για το ποιος «κατέχει» τις πόλεις μας και για ποιον σκοπό, πιθανότατα θα ενταθεί, και θα επηρεάσει πολιτικές αποφάσεις σχετικά με ξένη ιδιοκτησία, φορολογία και μέτρα κοινωνικής κατοικίας.

Με πληροφορίες από Economic Times, The Times

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στο Λονδίνο προσκεκλημένος του βασιλιά Καρόλου ο εμίρης του Κατάρ - Κρατούσε ομπρέλα για τον εαυτό του, άφησε τη σύζυγό του να βρέχεται

Διεθνή / Eμίρης του Κατάρ - Κρατούσε ομπρέλα για τον εαυτό του, άφησε τη σύζυγό του να βρέχεται

Ο εμίρης του Κατάρ έφτασε στο Λονδίνο τη Δευτέρα συνοδευόμενος από την πρώτη του σύζυγο - Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον θα υποδεχθούν τους υψηλούς προσκεκλημένους στο παλάτι του Κένσινγκτον
ΕΥΑ ΠΑΥΛΑΤΟΥ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

«Παρενόχληση από το ισραηλινό ναυτικό» καταγγέλλει ο στολίσκος για τη Γάζα

Διεθνή / Γάζα: «Παρενόχληση από το ισραηλινό ναυτικό» καταγγέλλει ο στολίσκος Global Sumud Flotilla

Το ναυτικό του Ισραήλ προετοιμάζεται να αναχαιτίσει περισσότερα από 50 σκάφη της αποστολής, σύμφωνα με το ισραηλινό δημόσιο δίκτυο Kan Στα σενάρια περιλαμβάνονται η ρυμούλκηση στο λιμάνι Άσντοντ ή η βύθιση ορισμένων σκαφών στη θάλασσα.
LIFO NEWSROOM
Ντόναλντ Τραμπ: Με προεδρικό διάταγμα εγγυάται την ασφάλεια του Κατάρ μετά τις ισραηλινές επιδρομές

Διεθνή / Ντόναλντ Τραμπ: Με προεδρικό διάταγμα εγγυάται την ασφάλεια του Κατάρ μετά τις ισραηλινές επιδρομές

Το διάταγμα ορίζει ότι η Ουάσινγκτον θα θεωρεί κάθε ένοπλη επίθεση κατά του εδάφους, της κυριαρχίας ή των κρίσιμων υποδομών του Κατάρ ως απειλή κατά της ειρήνης και της ασφάλειας των ίδιων των ΗΠΑ
LIFO NEWSROOM
Πάπας Λέων για τις αμβλώσεις: «Δεν είναι υπέρ της ζωής όποιος στηρίζει θανατική ποινή»

Διεθνή / Πάπας Λέων για τις αμβλώσεις: «Δεν είναι υπέρ της ζωής όποιος στηρίζει τη θανατική ποινή»

«Κάποιος που δηλώνει ότι είναι κατά των αμβλώσεων αλλά αποδέχεται την απάνθρωπη μεταχείριση μεταναστών στις ΗΠΑ, δεν ξέρω αν μπορεί να χαρακτηριστεί υπέρ της ζωής», πρόσθεσε
LIFO NEWSROOM
Κλιματική κρίση στην Αρκτική: Στρατιώτες εκπαιδεύονται πλέον σε βάλτους, λάσπες και έντομα

Διεθνή / Κλιματική κρίση στην Αρκτική: Στρατιώτες εκπαιδεύονται πλέον σε βάλτους, λάσπες και έντομα

Η Αρκτική αποδεικνύεται απρόβλεπτο πεδίο μάχης. Στρατιώτες του ΝΑΤΟ εκπαιδεύονται στη Σουηδία όχι μόνο για το ψύχος, αλλά και για τη λάσπη, τα κουνούπια και τις πλημμύρες που κάνουν τον ζεστό καιρό ακόμη πιο επικίνδυνο
LIFO NEWSROOM
Τραμπ κοντά σε συμφωνία 500 εκατ. δολαρίων με το Χάρβαρντ για σχολές επαγγελματικής κατάρτισης

Διεθνή / Τραμπ κοντά σε συμφωνία 500 εκατ. δολαρίων με το Χάρβαρντ για σχολές επαγγελματικής κατάρτισης

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι είναι κοντά σε συμφωνία 500 εκατ. δολαρίων με το Χάρβαρντ για την υποστήριξη σχολών επαγγελματικής κατάρτισης και την εκπαίδευση σε τεχνητή νοημοσύνη, ενώ η αντιπαράθεση με την κυβέρνηση συνεχίζεται για ομοσπονδιακά κονδύλια και διεθνείς φοιτητές
LIFO NEWSROOM
Σεισμός στις Φιλιππίνες: Χιλιάδες άστεγοι, δεκάδες νεκροί και φόβοι για νέες καταρρεύσεις

Διεθνή / Σεισμός στις Φιλιππίνες: Χιλιάδες άστεγοι, δεκάδες νεκροί και φόβοι για νέες καταρρεύσεις

Ένας ισχυρός σεισμός 6,9 Ρίχτερ συγκλόνισε το νησί Σεμπού στις Φιλιππίνες, αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον 69 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες - Καταρρεύσεις κτιρίων, χάος στα νοσοκομεία και χιλιάδες άστεγοι επιτείνουν την τραγωδία, λίγες μόνο μέρες μετά από δύο τυφώνες που σάρωσαν τη χώρα
LIFO NEWSROOM
Boeing προγραμματίζει νέο αεροσκάφος για να αντικαταστήσει το 737 MAX

Διεθνή / Η Boeing προγραμματίζει νέο αεροσκάφος για να αντικαταστήσει το 737 MAX

Η Boeing σχεδιάζει νέο αεροσκάφος για να αντικαταστήσει το 737 MAX, με κινητήρα Rolls-Royce και βελτιωμένη απόδοση καυσίμου - Η εταιρεία αντιμετωπίζει προκλήσεις από την Airbus και επικεντρώνεται στην ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πελατών και των κανονιστικών αρχών
LIFO NEWSROOM
Καταρρέει το αφήγημα Ερντογάν για το ΚΑΑΝ: Απόπειρα να «μαζευτούν» οι δηλώσεις Φιντάν για τις κυρώσεις των ΗΠΑ

Διεθνή / Οι δηλώσεις Φιντάν αποκάλυψαν το πρόβλημα Ερντογάν με το μαχητικό KAAN αλλά και κάτι βαθύτερο

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ παραδέχτηκε ότι οι κυρώσεις CAATSA εμποδίζουν την παραγωγή του μαχητικού KAAN - Η Τουρκία επιχειρεί να υποβαθμίσει το θέμα καθώς αποκαλύπτεται το πόσο ευάλωτη είναι η τουρκική αμυντική βιομηχανία
ΠΕΤΡΟΣ ΚΡΑΝΙΑΣ
Η ιστορία της Ζανγκ Γιαντί: Από τα ταξίδια στο Θιβέτ στη φυλακή στην Κίνα

Διεθνή / Ζανγκ Γιαντί: Η φοιτήτρια που έγινε φωνή για το Θιβέτ και χάθηκε στην Κίνα

Η υπόθεση της 22χρονης Ζανγκ Γιαντί συγκλονίζει: μετά από ταξίδι στο Θιβέτ και δράση υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συνελήφθη στην Κίνα με την κατηγορία της «υποκίνησης σε ανταρσία»
LIFO NEWSROOM
 
 