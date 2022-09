Μιχαήλ Γκορμπατσόφ: Κηδεύεται σήμερα ο τελευταίος Σοβιετικός ηγέτης - Απουσιάζουν Πούτιν και Δυτικοί ηγέτες

Κανένας Ευρωπαίος ηγέτης, πλην του Βίκτορ Όρμπαν, δεν αναμένεται να παραστεί στην κηδεία του τελευταίου ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης, του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα το πρωί στη Μόσχα, ενώ θα απουσιάζει και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

Παρά την εκτίμηση που τρέφουν το Λονδίνο, το Παρίσι και το Βερολίνο στον Γκορμπατσόφ για τη συμβολή του στον τερματισμό του Ψυχρού Πολέμου, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει οξύνει την ένταση μεταξύ της Δύσης και της Μόσχας.

Λόγω των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία και των ρωσικών αντίμετρων έχουν σταματήσει τις εμπορικές πτήσεις μεταξύ της χώρας και των χωρών μελών της ΕΕ. Παράλληλα η Μόσχα, σε απάντηση στις δυτικές κυρώσεις, έχει απαγορεύσει την είσοδο στο έδαφός της σε Δυτικούς πολιτικούς.

Ωστόσο, ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπάν ανακοινώθηκε νωρίτερα ότι θα βρίσκεται στη Μόσχα για την κηδεία του τελευταίου ηγέτη της Σοβιετικής Ένωσης.

«Θα αποτίσει φόρο τιμής στον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ», συνοδευόμενος από μια ουγγρική αντιπροσωπεία, σύμφωνα με την ανάρτηση της κυβέρνησης στο Twitter. Ωστόσο, όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο, ο Ορμπάν δεν πρόκειται να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς δήλωσε ότι δεν έχει λάβει πρόσκληση για να παραστεί στην κηδεία του Γκορμπατσόφ. Η προκάτοχός του Άγγελα Μέρκελ αρνήθηκε την πρόσκληση, επικαλούμενη έναν τραυματισμό στο γόνατο. Ωστόσο, διπλωμάτες και πρεσβευτές θα παραστούν στην τελετή, μεταξύ των οποίων ο Γάλλος πρεσβευτής στη Μόσχα Πιερ Λεβί, όπως και ο Αμερικανός Τζον Σάλιβαν.

Ο Πούτιν μετέβη την Πέμπτη στο νοσοκομείο της Μόσχας όπου πέθανε ο 91χρονος Γκορμπατσόφ, έπειτα από «μακρά και σοβαρή ασθένεια». Ο Ρώσος πρόεδρος κατέθεσε ένα μπουκέτο κόκκινα τριαντάφυλλα κοντά στο ανοικτό φέρετρο του τελευταίου ηγέτη της ΕΣΣΔ, τήρησε ενός λεπτού σιγή και έσκυψε το κεφάλι του σε ένδειξη σεβασμού.

