Microsoft: Χωρίς Outlook εκατομμύρια χρήστες - Σοβαρά προβλήματα σε Exchange και Teams Calendar

Το Microsoft Exchange και το Teams Calendar είναι προς το παρόν εκτός λειτουργίας σε όλο τον κόσμο, με το Outlook επίσης να «κολλάει», σύμφωνα με χρήστες που δήλωσαν ότι δεν μπορούσαν να δουν ή να στείλουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η Microsoft είπε ότι εντόπισε «μια πρόσφατη αλλαγή που πιστεύουμε ότι είχε επίπτωση». «Ξεκινήσαμε να επαναφέρουμε την αλλαγή και διερευνούμε ποιες πρόσθετες ενέργειες απαιτούνται για να μετριαστεί το ζήτημα», ανέφερε η εταιρεία σε ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X το πρωί της Δευτέρας.

Κατά τη φόρτωση του Outlook, εμφανίζεται μια σελίδα σφάλματος: «Το αίτημά σας δεν μπορεί να ολοκληρωθεί αυτήν τη στιγμή».

We're investigating an issue impacting users attempting to access Exchange Online or functionality within Microsoft Teams calendar. For more information, please refer to MO941162 in the admin center.