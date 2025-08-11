ΕΛΛΑΔΑ
Κηδεία Λένας Σαμαρά: Σήμερα στις 13:00 το τελευταίο αντίο – Η επιθυμία της οικογένειας

Η Λένα Σαμαρά κατέληξε το βράδυ της Πέμπτης, 7 Αυγούστου, στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», έπειτα από αιφνίδια και σοβαρή επιδείνωση της υγείας της

Σήμερα, Δευτέρα 11 Αυγούστου, συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν τη Λένα Σαμαρά, κόρη του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, η οποία έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία μόλις 34 ετών. Η κηδεία θα τελεστεί στις 13:00 στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, στο Α’ Κοιμητήριο Αθηνών.

Η οικογένεια του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά ζήτησε, αντί στεφάνων, να ενισχυθούν φορείς με κοινωφελή δράση, επιθυμία που – όπως αναφέρει ο πρώην πρωθυπουργός – «θα ήθελε η Λένα μας». Στην ανακοίνωσή του παρατίθενται οι τρεις οργανισμοί και οι τραπεζικοί λογαριασμοί για τη στήριξή τους.

Η Λένα Σαμαρά κατέληξε το βράδυ της Πέμπτης, 7 Αυγούστου, στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», έπειτα από αιφνίδια και σοβαρή επιδείνωση της υγείας της.

Το ιατρικό χρονικό

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η 34χρονη μεταφέρθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης με ασθενοφόρο στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο, όπου εξετάστηκε από ομάδα ειδικών (νευρολόγο, παθολόγο, καρδιολόγο και οφθαλμίατρο) και υποβλήθηκε σε πλήρη κλινικό, εργαστηριακό και απεικονιστικό έλεγχο.

Κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της σε νευρολογική κλινική και μεταφέρθηκε σταθεροποιημένη στον «Ευαγγελισμό». Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της, παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, κατέληξε στις 22:29.


 

