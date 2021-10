Η Ζοζεφίνα Κατανέο δεν είναι μια συνηθισμένη καλόγρια, αλλά μια καλόγρια με στιλ, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ίδια σε βίντεο, που δημοσίευσε την Κυριακή, η DW στο Twitter.

Η Ζοζεφίνα, από πέρυσι, έχει καταφέρει να κεντρίσει το ενδιαφέρον των διεθνών Μέσων, καθώς χρησιμοποιεί τα social media για να προωθήσει την πίστη της. «Ο ρόλος μου είναι να προσελκύσω τους νέους ανθρώπος στον Χριστό», λέει στο βίντεο, προσθέτοντας

«Δεν πιστεύω ότι ο Θεός θα κλείσει τις πόρτες του βασιλείου του επειδή κάποιος είναι γκέι, τρανς ή ανοίκει σε αυτή την κοινότητα».

«Η εκκλησία χρειάζεται να ανοικτεί. Χρειάζεται να διερύνουμε τους ορίζοντες μας, να δούμε ότι τα πράγματα αλλάζουν», τονίζει.

