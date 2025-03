Μεξικό: Ενώπιον χιλιάδων, η Σέινμπαουμ ανακοινώνει την αναβολή των δασμών Τραμπ

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία της πόλης του Μεξικού την Κυριακή για να γιορτάσουν με την πρόεδρο Κλαούντια Σέινμπαουμ την απόφαση των ΗΠΑ να αναβάλουν τους δασμούς σε πολλά από τα αγαθά της χώρας.

Το πλήθος κρατούσε μεγάλες μεξικανικές σημαίες και φώναξε: «Το Μεξικό είναι σεβαστό!» καθώς επευφημούσαν τη Σέινμπαουμ. «Ευτυχώς, ο διάλογος και ο σεβασμός έχουν επικρατήσει», είπε στο πλήθος.

Ο εορτασμός έρχεται λίγες μέρες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέβαλε για ένα μήνα τους δασμούς 25% σε πολλές εισαγωγές από το Μεξικό, λέγοντας ότι η Κλαούντια Σέινμπαουμ είχε σημειώσει πρόοδο στο λαθρεμπόριο ναρκωτικών και την παράνομη μετανάστευση.

Damn ‼️🇲🇽 This is the Zócalo in downtown Mexico City RIGHT NOW, where President Claudia Sheinbaum has convened hundreds of thousands of citizens to inform them of her government’s response to Trump and the threat of a tariff war with the United States. pic.twitter.com/XUfKty1Qg0