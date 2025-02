Μεξικό: «Δεκάδες νεκροί» σε δυστύχημα με λεωφορείο

Δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ένα τροχαίο δυστύχημα με εμπλοκή λεωφορείου που σημειώθηκε στο νότιο Μεξικό, μετέδωσαν σήμερα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το λεωφορείο εκτελούσε τη διαδρομή μεταξύ Κανκούν και Ταμπάσκο. «Είμαστε στη διάθεση των ομοσπονδιακών και των πολιτειακών αρχών για παράσχουμε την όποια βοήθεια μας ζητηθεί», δήλωσε ο Οβίδιο Περάλτα, δήμαρχος της Κομαλκάλκο, πόλη στο Ταμπάσκο.

Περίπου 44 επιβάτες επέβαιναν στο λεωφορείο, σύμφωνα με κατάλογο ονομάτων που έδωσε στη δημοσιότητα που μοιράστηκε η εταιρεία διαχείρισης λεωφορείων, Tours Acosta. Εικόνες σε τοπικά ΜΜΕ δείχνουν το όχημα τυλιγμένο στις φλόγες.

🇲🇽 𝗕𝘂𝘀 𝗮𝗰𝗰𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁 𝗶𝗻 𝗠𝗲𝘅𝗶𝗰𝗼 𝗸𝗶𝗹𝗹𝘀 𝗮𝘁 𝗹𝗲𝗮𝘀𝘁 𝟯𝟬



A tragic accident occurred this morning on the Escárcega-Villahermosa highway, Mexico, where a trailer collided with an Acosta line bus traveling from Cancún to Comalcalco.



The bus had departed Cancún… pic.twitter.com/PynotLvTLs