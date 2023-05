Μετεωρίτης, πεφταστέρι ή πύραυλος: Μυστηριώδης «μπάλα φωτιάς» στον ουρανό της Ιαπωνίας

Σε βίντεο αποτυπώθηκε η στιγμή που μία «μπάλα φωτιάς» εμφανίζεται στον ουρανό της Οκινάουα στην Ιαπωνία, δημιουργώντας πολλές απορίες περί τίνος πρόκειται.

Το φαινόμενο έγινε ορατό το βράδυ της Τετάρτης και ήταν πολλά τα βίντεο, από το παράξενο συμβάν, που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το πύρινο αντικείμενο εθεάθη να διασχίζει τον ουρανό από διάφορες περιοχές της Ιαπωνίας, όπως το Νάγκο και το Ιτομάν.

Οι θεωρίες, όπως γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις συνήθως, ήταν πολλές. «Τι είναι; Μετεωρίτης, πεφταστέρι ή πύραυλος;» διερωτήθηκε ένας χρήστης του Twitter, συμπληρώνοντας πως μοιάζει με «μπάλα φωτιάς».

On Wednesday evening, in Okinawa-Japan burning objects of unknown origin flew in the sky...👽 pic.twitter.com/aHGOcZsmXd

Ωστόσο, αξιωματούχοι της χώρας τοποθετήθηκαν, λύνοντας το μυστήριο. Όπως είπαν, κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για συντρίμμια πυραύλου που εκτοξεύτηκε από την Κίνα.

«Λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο κοινό, πιστεύουμε ότι τα αντικείμενα που πέφτουν δεν είναι μπάλες φωτιάς από μετεωρίτες, αλλά συντρίμμια από πύραυλο» εξήγησε ο αξιωματούχος του Εθνικού Αστρονομικού Παρατηρητηρίου της Ιαπωνίας (NAOJ).

«Είναι πιθανό ότι (ήταν) συντρίμμια από πύραυλο που εκτοξεύτηκε από την Κίνα τον Νοέμβριο» συμπλήρωσε.

Κινούνταν πολύ αργά για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα και οι ειδικοί απέκλεισαν γρήγορα το ενδεχόμενο να πρόκειται για μετεωρίτη. Παράλληλα, αξιωματούχος μιλώντας στο AFP, απέκλεισε και την πιθανότητα να είναι διάττοντες αστέρες.

Burning objects of unknown origin flew in the sky over Japan. On Wednesday evening, they were spotted in Okinawa Prefecture, according to local TV channel TBS. pic.twitter.com/A9CuJm1j7P