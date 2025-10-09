Μετά τον πόλεμο, οι νάρκες εμποδίζουν την ανοικοδόμηση στη Συρία

Η νύχτα που η Roqeya και η οικογένειά της έφτασαν στο χωριό Mrei’iyeh στη Συρία υποτίθεται ότι θα ήταν χαρούμενη: η οικογένεια νομάδων βοσκών είχε επιτέλους βρει κατάλληλη γη για τα πρόβατά της, μετά από ημέρες αναζήτησης.

Αντίθετα, η Roqeya πέρασε ώρες μαζεύοντας τα λείψανα της ανιψιάς και του ανιψιού της, οι οποίοι ανατινάχθηκαν όταν ένα εγκαταλελειμμένο εκρηκτικό μηχάνημα πυροδοτήθηκε στα χέρια τους. «Δεν έμεινε τίποτα άλλο εκτός από κομμάτια των παιδιών για να τα θάψουμε», είπε ο Abu Osama, γείτονας και πρόσφατος επιστρέψας στο χωριό της επαρχίας Deir Ezzor, ο οποίος έσπευσε να βοηθήσει την κατατρομαγμένη οικογένεια όταν άκουσε την έκρηξη.

Τα παιδιά, πέντε και επτά ετών, ήταν τα τελευταία θύματα των εκρηκτικών υπολειμμάτων πολέμου, τα οποία έχουν στοιχίσει τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους σε όλη τη Συρία από την πτώση του καθεστώτος Άσαντ τον Δεκέμβριο. Τέτοιου είδους θανατηφόρα περιστατικά συμβαίνουν σχεδόν καθημερινά σε μια χώρα που, μετά από σχεδόν 14 χρόνια πολέμου, είναι βαριά μολυσμένη με νάρκες και άλλα εκρηκτικά όπλα.

Κατά τη διάρκεια του σκληρού εμφυλίου πολέμου, που διήρκησε από το 2011 έως τον Δεκέμβριο του 2024, οι γραμμές του μετώπου άλλαζαν συνεχώς ανάμεσα σε διάφορες ένοπλες ομάδες, από τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους μέχρι Κούρδους υποστηριζόμενους από τις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα πόλεις και γεωργικές εκτάσεις να είναι γεμάτες νάρκες, συστάδες βομβών και αυτοσχέδια εκρηκτικά.

Υπάρχουν επίσης στοκ, που άφησε πίσω της η προηγούμενη συριακή κυβέρνηση και οι σύμμαχοί της, εγκαταλελειμμένα και χωρίς φύλαξη. «Η κλίμακα του προβλήματος είναι τεράστια, δεν μιλάμε για εβδομάδες ή μήνες. Θα χρειαστούν δεκαετίες για να καθαριστεί η χώρα», είπε η Aida Burnett-Cargill, υπεύθυνη δράσεων για νάρκες στη Συρία, συντονίζοντας δεκάδες ανθρωπιστικές ομάδες.

Οι αρχές της Δαμασκού αναγνωρίζουν ότι χωρίς σοβαρές προσπάθειες εκκαθάρισης, μεγάλα έργα ανοικοδόμησης και επενδύσεις δεν μπορούν να υλοποιηθούν, εμποδίζοντας την πρόοδο μετά τον πόλεμο. Ωστόσο, είναι υπερφορτωμένες και υποχρηματοδοτημένες και έχουν κινηθεί πολύ αργά.

Από τον Δεκέμβριο του 2024, τουλάχιστον 551 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, ανάμεσά τους 155 παιδιά, και 858 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με δεδομένα της INSO, διεθνούς οργάνωσης για την ασφάλεια εργαζόμενων στην ανθρωπιστική βοήθεια. Οι αριθμοί αυτοί θεωρούνται πιθανώς υποτιμημένοι. Αιτία της αύξησης των περιστατικών είναι η επιστροφή των εκτοπισμένων σε περιοχές που έχουν καταστραφεί, εγκαταλειφθεί ή θεωρούνται επικίνδυνες. Τον Σεπτέμβριο, ο ΟΗΕ ανέφερε ότι πάνω από 1,7 εκατομμύρια εσωτερικά εκτοπισμένοι και πάνω από 1 εκατομμύριο πρόσφυγες επέστρεψαν στη Συρία.

Το Mrei’iyeh και η επαρχία Ντέιρ Εζ Ζορ έχουν πληγεί ιδιαίτερα. Κατά τη διάρκεια του εμφυλίου, το Deir Ezzor ήταν πεδίο μάχης και στρατιωτικό αεροδρόμιο κοντά στο Mrei’iyeh καταλήφθηκε από διάφορες ένοπλες ομάδες που το νάρκωσαν επανειλημμένα. Το τελευταίο διάστημα, στρατιώτες του καθεστώτος Άσαντ και ιρανικές παραστρατιωτικές ομάδες χρησιμοποιούσαν το χωριό ως στρατιωτική βάση.

Πολλοί από τους τραυματισμούς αφορούν παιδιά που έρχονται κατά λάθος σε επαφή με εκρηκτικά παίζοντας ή βοσκώντας πρόβατα.

Με πληροφορίες από Financial Times