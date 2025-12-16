ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

«Να μην ξεχνάμε τι συμβαίνει στη Δυτική Όχθη»: Κοινή δήλωση Ελλάδας και άλλων 4 χωρών για τη Γάζα

Οι χώρες καλούν για τη μαζική και ανεμπόδιστη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας

The LiFO team
The LiFO team
ΓΑΖΑ ΚΑΤΑΠΑΥΣΗ ΠΥΡΟΣ ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΛΩΣΗ ΙΣΡΑΗΛ Facebook Twitter
Φωτ. Getty Images
0

Με κοινή τους δήλωση, τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, Δανία, Γαλλία, Ελλάδα, Σλοβενία και Ηνωμένο Βασίλειο (Ε5) «χαιρετίζουν τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί τους τελευταίους μήνες για να τερματιστεί η αιματοχυσία στη Γάζα, να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση των ομήρων και να γυρίσει η σελίδα σε δύο τραγικά χρόνια σύγκρουσης».

Επιπλέον, «χαιρετίζουν τις προσπάθειες των ΗΠΑ, της Αιγύπτου, του Κατάρ και της Τουρκίας, να επιτύχουν κατάπαυση του πυρός και να παρουσιάσουν ένα Σχέδιο 20 Σημείων για το μέλλον της Γάζας», καλώντας όλες τις πλευρές «να εφαρμόσουν πλήρως το Ψήφισμα 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο».

Τονίζουν ότι η εφαρμογή πρέπει να περιλαμβάνει «σεβασμό της κατάπαυσης του πυρός», τη «γρήγορη, μαζική και απρόσκοπτη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας» και τη διασφάλιση ότι «τα λείψανα του τελευταίου νεκρού ομήρου, του Ran Gvili, θα εντοπιστούν και θα παραδοθούν άμεσα». Παράλληλα, «καλούν τη Χαμάς να αφοπλιστεί και να αποκηρύξει τη βία, σύμφωνα με το «Σχέδιο των 20 Σημείων».

Υπέρ μίας σαφούς διαδικασίας για την επίτευξη ειρήνης στη Γάζα

Οι πέντε χώρες επαναλαμβάνουν τη «σταθερή προσήλωσή τους στη λύση των δύο κρατών» και υπογραμμίζουν τη σημασία «της ενοποίησης της Λωρίδας της Γάζας με τη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, υπό την Παλαιστινιακή Αρχή».

Σε ευθυγράμμιση με τη Διακήρυξη της Νέας Υόρκης, «υπογραμμίζουν την ανάγκη για μια διαδικασία με σαφές χρονοδιάγραμμα, με στόχο την επίτευξη και εφαρμογή μιας δίκαιης και συνολικής ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης».

Προειδοποιούν ότι, ενώ η διεθνής κοινότητα επικεντρώνεται στη Γάζα, «δεν πρέπει να ξεχνούμε τι συμβαίνει στη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ». Καθώς το Συμβούλιο Ασφαλείας συνεδριάζει για το Ψήφισμα 2334, το οποίο «καταδικάζει ρητώς τις εποικιστικές δραστηριότητες και καλεί το Ισραήλ να σεβαστεί τις υποχρεώσεις του βάσει του διεθνούς δικαίου», οι Ε5 επισημαίνουν ότι «η Κυβέρνηση του Ισραήλ συνεχίζει να εφαρμόζει πολιτικές που παραβιάζουν το ψήφισμα αυτό», υπονομεύοντας «την εφαρμογή του Σχεδίου των 20 Σημείων για τη Γάζα και τις προοπτικές λύσης των δύο κρατών».

Καταδικάζουν «σθεναρά την άνευ προηγουμένου αύξηση της βίας εποίκων κατά Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ, με το 2025 να αποτελεί το πλέον βίαιο έτος που έχει καταγραφεί». Σύμφωνα με τον OCHA, «σημειώθηκαν πάνω από 260 επιθέσεις σε Παλαιστινίους και την περιουσία τους, μόνο τον Οκτώβριο». Αυτές οι επιθέσεις «τρομοκρατούν αμάχους, υπονομεύουν τις ειρηνευτικές προσπάθειες και απειλούν την ίδια την ασφάλεια του Ισραήλ». Παρότι οι Ε5 σημειώνουν τις πρόσφατες καταγγελίες της βίας από «τον Πρόεδρο Χέρτζογκ και τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου», ζητούν αυτό «να μεταφραστεί σε συγκεκριμένες πράξεις».

«Επαναλαμβάνουμε την έκκλησή μας για τη διατήρηση και τον σεβασμό του status quo στους Αγίους Τόπους της Ιερουσαλήμ» τονίζουν.

Οι πέντε χώρες επαναλαμβάνουν «την έντονη αντίθεσή τους σε οποιαδήποτε μορφή προσάρτησης» και καταδικάζουν μια σειρά μέτρων της ισραηλινής κυβέρνησης για εποικισμούς, μεταξύ των οποίων «η διάθεση 2,7 δισ. σεκέλ για εποικισμούς», οι εξώσεις στο Σιλβάν, οι διαδικασίες καταγραφής γης στην Περιοχή C και η έγκριση «του εποικισμού E1 και χιλιάδων νέων κατοικιών», τα οποία «κινδυνεύουν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή και να υπονομεύσουν τη βιωσιμότητα της λύσης των δύο κρατών».

Οι χώρες εκφράζουν ανησυχία για τους περιορισμούς μετακίνησης

Υπογραμμίζουν επίσης, ότι η UNRWA «πρέπει να συνεχίσει το ζωτικό έργο της» και εκφράζουν «σοκ για την είσοδο των ισραηλινών αρχών στο συγκρότημα της UNRWA στην Ανατολική Ιερουσαλήμ στις 8 Δεκεμβρίου χωρίς προηγούμενη άδεια». Υπενθυμίζουν ότι «οι εγκαταστάσεις του ΟΗΕ είναι απαραβίαστες βάσει του διεθνούς δικαίου». Χαιρετίζουν τη «γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου (ICJ) του Οκτωβρίου 2025» και καλούν το Ισραήλ να συμμορφωθεί με τις διεθνείς του υποχρεώσεις.

Στο οικονομικό σκέλος, οι Ε5 σημειώνουν ότι η παρακράτηση παλαιστινιακών φορολογικών εσόδων και οι περιορισμοί στο τραπεζικό σύστημα είναι «απολύτως αδικαιολόγητοι» και «διατρέχουν τον κίνδυνο να οδηγήσουν σε οικονομική κατάρρευση αποδυναμώνοντας την ικανότητα της Παλαιστινιακής Αρχής να παρέχει υπηρεσίες, να προχωρά σε μεταρρυθμίσεις και να αναλάβει ευθύνες στη Γάζα». Ζητούν από το Ισραήλ «να αποδεσμεύσει επειγόντως τα παρακρατηθέντα έσοδα», να προσαρμόσει τα όρια μεταφοράς σεκέλ και να διασφαλίσει τη συνέχιση των διατραπεζικών συνεργασιών.

Επιπλέον, εκφράζουν βαθιά ανησυχία για «τους περιορισμούς μετακίνησης, τους αναγκαστικούς εκτοπισμούς και τη διεξαγωγή επιχειρήσεων από τις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας στη Δυτική Όχθη», ζητώντας «την άμεση παύση τους».

«Βρισκόμαστε σε ένα ιστορικό σταυροδρόμι με την ευκαιρία να εξασφαλίσουμε ένα καλύτερο μέλλον και να επιτύχουμε μακροπρόθεσμη ειρήνη για Ισραηλινούς, Παλαιστινίους και ολόκληρη την περιοχή» αναφέρουν κλείνοντας τη δήλωση τους οι Ε5 και επαναβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους «για μια δίκαιη και συνολική επίλυση του παλαιστινιακού ζητήματος στη βάση της λύσης των δύο κρατών».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Απλώς προσπαθούν να πλουτίσουν»: Η «επόμενη ημέρα» στη Γάζα και τα συμφέροντα που τη διεκδικούν

Διεθνή / «Απλώς προσπαθούν να πλουτίσουν»: Η «επόμενη ημέρα» στη Γάζα και τα συμφέροντα που τη διεκδικούν

Το κόστος ανοικοδόμησης εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 70 δισ. δολάρια, γεγονός που καθιστά τη μεταπολεμική φάση ένα εξαιρετικά ελκυστικό πεδίο για ορισμένες εταιρείες
THE LIFO TEAM
Πλημμύρες και απόγνωση στη Γάζα - Οι κάτοικοι περιμένουν το επόμενο βήμα του ειρηνευτικού σχεδίου

Διεθνή / Πλημμύρες και απόγνωση στη Γάζα - Οι κάτοικοι περιμένουν το επόμενο βήμα του ειρηνευτικού σχεδίου

Δύο μήνες μετά την επιβολή εκεχειρίας από τις ΗΠΑ, η Γάζα είναι καθηλωμένη στην πρώτη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ ενώ ο χειμώνας πλησιάζει στον πολύπαθο παλαιστινιακό θύλακα
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Rob και Michele Reiner: Ποιος είναι ο γιος τους Nick, που συνελήφθη για τη δολοφονία τους

Διεθνή / Rob και Michele Reiner: Ποιος είναι ο γιος τους Nick, που συνελήφθη για τη δολοφονία τους

Η οικογένεια Reiner είχε μιλήσει ανοιχτά για τους μακροχρόνιους αγώνες του Nick με την κατάχρηση ουσιών και τον εθισμό σε σκληρά ναρκωτικά -  μπαινόβγαινε σε κέντρα αποκατάστασης επί χρόνια
THE LIFO TEAM
Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ: Xιλιάδες πολίτες θρηνούν σε αγρυπνίες σε όλη την Αυστραλία

Διεθνή / Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ: Xιλιάδες πολίτες θρηνούν σε αγρυπνίες σε όλη την Αυστραλία

Πολίτες σε όλη την Αυστραλία πενθούν για τους 16 νεκρούς που έχασαν τη ζωή τους την Κυριακή - 25 άτομα εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της χώρας, ανάμεσά τους και ο δράστης
THE LIFO TEAM
Η Ευρώπη έτοιμη να ηγηθεί «πολυεθνικής δύναμης» στην Ουκρανία

Διεθνή / Η Ευρώπη έτοιμη να ηγηθεί «πολυεθνικής δύναμης» στην Ουκρανία

Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, της Γερμανία και άλλα ευρωπαϊκά κράτη αναφέρουν, ότι στρατεύματα από τη «συμμαχία των προθύμων», με τη στήριξη των ΗΠΑ, θα μπορούσαν να συνδράμουν στην ενίσχυση της ασφάλειας των ουκρανικών δυνάμεων
THE LIFO TEAM
IRC: Το Σουδάν για τρίτη χρονιά πρώτο στη λίστα της με τις σοβαρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις του κόσμου

Διεθνή / IRC: Το Σουδάν για τρίτη χρονιά πρώτο στη λίστα της με τις σοβαρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις του κόσμου

Την ώρα που συνεχίζονται οι συγκρούσεις μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών σε έναν εμφύλιο πόλεμο που έχει ήδη προκαλέσει τον θάνατο δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων, η «κραυγή» φορέων και οργανώσεων για βοήθεια στο Σουδάν ενισχύεται
THE LIFO TEAM
 
 