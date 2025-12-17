Στεγαστικό: Τα νέα μέτρα της κυβέρνησης - Στο επίκεντρο εργαζόμενοι στην επαρχία και βραχυχρόνια μίσθωση

Οι εργαζόμενοι εκτός αστικών κέντρων και οι περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση πρωταγωνιστούν, μεταξύ άλλων στα μέτρα της κυβέρνησης για το στεγαστικό, που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής.

Με αναφορές, μεταξύ άλλων και στο ζήτημα της φοροδιαφυγής στα εισοδήματα από ενοίκια, ο πρωθυπουργός τόνισε, πως εάν αποτυπωθούν επ' ακριβώς τα πραγματικά μισθώματα που δηλώνονται στην εφορία, θα εξεταστεί περαιτέρω μείωση της φορολόγησης στα εισοδήματα από μισθώσεις.

Τα νέα μέτρα για το στεγαστικό

1. Ένα πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών με επιδότηση που θα καλύπτει έως και το 90% του κόστους, συνολικού προϋπολογισμού 400 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα στοχεύει στην αναβάθμιση παλαιών και κλειστών ακινήτων, με επιδότηση έως 36.000 ευρώ ανά κατοικία. Το εισοδηματικό όριο για συμμετοχή ορίζεται στα 35.000 ευρώ για ζευγάρι, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

2. Για περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές και γιατρούς που εργάζονται εκτός των αστικών κέντρων της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, θα επιστρέφονται δύο ενοίκια ετησίως, ανεξαρτήτως εισοδήματος, ως κίνητρο για παραμονή και στέγαση σε αυτές τις περιοχές.

3. Η αναβάθμιση δημοτικών και κρατικών κτιρίων σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, τα οποία θα μετατρέπονται σε κατοικίες για δημοσίους υπαλλήλους, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής και την προσβασιμότητα στις απομακρυσμένες περιοχές.

4. Επιβάλλονται νέοι περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση, επεκτείνοντας τις ισχύουσες ρυθμίσεις και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπου η βραχυχρόνια μίσθωση απαγορεύεται, ακίνητα που μεταβιβάζονται θα διαγράφονται αυτόματα από το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, με στόχο την αύξηση της διαθεσιμότητας κατοικιών μακροχρόνιας μίσθωσης.

5.Νέο πλαίσιο κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα της προσιτής στέγης: Οι κατασκευαστικές θα μπορούν να χτίζουν διαμερίσματα ή να μετατρέπουν σε κατοικίες υφιστάμενα κτίρια αποκλειστικά προς ενοικίαση τουλάχιστον 10 ετών. Τα μισθώματα θα εκπίπτουν απ’ τον φόρο εισοδήματος και το ανώτατο όριο ενοικίου θα καθορίζεται κεντρικά.

6. Πολεοδομική ρύθμιση από το ΥΠΕΝ για τη γρήγορη μετατροπή υφιστάμενων ακινήτων προς οικιστική χρήση. Εγκαταλελειμμένα ή ημιτελή κτίσματα θα εντάσσονται στην κατηγορία ιδιωτικών επενδύσεων με κίνητρο την έκπτωση φόρου.