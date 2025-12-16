ΔΙΕΘΝΗ
Ρωσία: «Είναι η κύρια απειλή για τον Ευρωατλαντικό χώρο» δήλωσαν οκτώ ευρωπαϊκές χώρες

Η Φινλανδία υποστήριξε ότι η Ρωσία δεν φαίνεται διαθέσιμη να προχωρήσει σε βήματα υπέρ της ειρήνης

Φωτ. αρχείου: Getty Images
Σε κοινή ανακοίνωσή τους η Φινλανδία, η Σουηδία, η Εσθονία, η Λετονία, η Πολωνία, η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Λιθουανία υποστήριξαν ότι η Ρωσία αποτελεί την πιο σημαντική, άμεση και μακροπρόθεσμη απειλή για την ασφάλεια, την ειρήνη και τη σταθερότητα στην ευρωατλαντική περιοχή.

Οι ηγέτες αυτών των οκτώ κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποίησαν σήμερα σύνοδο κορυφής στο Ελσίνκι για να συζητήσουν την άμυνα της ανατολικής πλευράς της ΕΕ.

Το ανακοινωθέν τονίζει πως η υπεράσπιση της ανατολικής πλευράς της Ευρώπης πρέπει να αποτελέσει «άμεση» προτεραιότητα λόγω της ρωσικής απειλής.

Η Ρωσία ως σύγχρονη απειλή

«Η Ρωσία παραμένει απειλή σήμερα, αύριο και στο άμεσο μέλλον», δήλωσε ο Φινλανδός πρωθυπουργός Πέτερι Όρπο σε συνέντευξη Τύπου.

«Η κατάσταση απαιτεί να δοθεί άμεση προτεραιότητα στην ανατολική πλευρά της ΕΕ μέσω μιας επιχειρησιακής, συντονισμένης και πολυτομεακής προσέγγισης», συνεχίζει το ανακοινωθέν.

Οι ηγέτες των οκτών αυτών χωρών της βόρειας και ανατολικής Ευρώπης τονίζουν την ενίσχυση των δυνατοτήτων για χερσαίες μάχες, της άμυνας από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, της αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας, καθώς και την προστασία των συνόρων και των κρίσιμων υποδομών εντός του πλαισίου της ΕΕ και σε συνεργασία με το ΝΑΤΟ.

«Η ΕΕ μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο υποστηρίζοντας τις προσπάθειες των μεμονωμένων κρατών μελών να ενισχύσουν τις αμυντικές τους δυνατότητες, ορίζοντας τη χρηματοδότηση, απλοποιώντας τους κανονισμούς και ενισχύοντας τη στρατιωτική κινητικότητα», δήλωσε ο Σουηδός πρωθυπουργός Ούλφ Κρίστερσον.

Το ανακοινωθέν αυτό έρχεται καθώς η Ουκρανία, με την υποστήριξη ευρωπαϊκών χωρών, προσπαθεί να καταλήξει σε συμβιβασμό με τις ΗΠΑ σχετικά με ένα ειρηνευτικό σχέδιο, η αρχική έκδοση του οποίου κρίθηκε εξαιρετικά ευνοϊκή για τη Μόσχα.

«Δεν βλέπουμε κανένα σημάδι ότι η Ρωσία επιθυμεί ειρήνη» στην Ουκρανία, σημείωσε ο Φινλανδός πρωθυπουργός.

Με πληροφορίες από Reuters και ΑΠΕ-ΜΠΕ

