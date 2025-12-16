ΔΙΕΘΝΗ
Τρομοκρατική επίθεση στo Σίδνεϊ: Έλληνας ιδιοκτήτης καφετέριας περιγράφει τα πρώτα δευτερόλεπτα

«Νομίζαμε ότι ήταν βεγγαλικά» είπε μεταξύ άλλων, εξηγώντας πως ο κόσμος έτρεξε μέσα στο μαγαζί του

Στην παραλία Bondi στο Σίδνεϊ, όπου σημειώθηκε η τρομοκρατική επίθεση, Έλληνας ιδιοκτήτης καφετέριας που βοήθησε τον κόσμο ο οποίος έτρεχε πανικόβλητος να σωθεί, περιέγραψε τι συνέβη. 

«Στα πρώτα δέκα δευτερόλεπτα, όλοι που είμαστε εδώ σηκωθήκαμε, νομίζαμε ότι ήταν βεγγαλικά. Μετά από τρία-τέσσερα μπουμ μπουμ, ήταν δυνατά, πολύ δυνατά, δεν ξέραμε από πού έρχονταν αλλά καταλάβαμε ότι ήταν κάτι πολύ σοβαρό. O κόσμος έτρεχε από εκεί, δεν ξέραμε τι γινόταν. Τρέξανε μέσα στο μαγαζί, μέσα στην τουαλέτα, κλείστηκαν, τρέξανε μέσα στο δωμάτιο συντήρησης, τρέχανε παντού, έγινε δηλαδή χαμός», δήλωσε στο ΕΡΤnews ο Θωμάς Ποντιδάς.

Τα δραματικά λεπτά της επίθεσης, o Θωμάς προσέφερε καταφύγιο και ασφάλεια. «Την επόμενη μέρα», όπως επισημαίνουν αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης, «προσέφερε ελπίδα». «Δεν ήξερα. Θα ανοίξω, δεν θα ανοίξω; Ξέρεις, φοβόμουν κιόλας... Πήγα εγώ, κάθισα έξω πρώτα και μετά ήρθανε, ήρθε και κόσμος και μετά κι άλλος κόσμος και αγκαλιές» είπε ο κ. Ποντιδάς για την επομένη της τρομοκρατικής επίθεσης, που σκεφτόταν τι θα κάνει.

Τρομοκρατική επίθεση στo Σίδνεϊ: Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας επισκέφθηκε τον «ήρωα» της παραλίας Bondi

Υπενθυμίζεται πως ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζι επισκέφθηκε νωρίτερα σήμερα στο νοσοκομείο τον «ήρωα» της παραλίας Bondi, τον Άχμεντ αλ Άχμεντ, ο οποίος επενέβη για να σταματήσει έναν από τους δράστες της πιο φονικής επίθεσης με πυροβόλα όπλα που έχει γνωρίσει η χώρα εδώ και δεκαετίες.

Το βράδυ της Κυριακής, την ώρα που ένα πλήθος είχε συγκεντρωθεί σ' αυτή την παραλία του Σίδνεϊ για την εβραϊκή γιορτή Χάνουκα, ένας πατέρας και ο γιος του άνοιξαν πυρ επί δέκα λεπτά σκοτώνοντας 15 ανθρώπους και τραυματίζοντας 42 άλλους.

Εικόνες δείχνουν τον Άχμεντ αλ Άχμεντ, έναν οπωροπώλη, να γλιστράει ανάμεσα σε σταθμευμένα αυτοκίνητα ενώ έπεφταν πυροβολισμοί και να αρπάζει το τουφέκι ενός από τους δράστες. Χαρακτηρίστηκε «ήρωας» από ηγέτες, από τον Άντονι Αλμπανέζι μέχρι τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Πήγαινε να αγοράσει έναν καφέ και βρέθηκε μπροστά σε ανθρώπους που τους πυροβολούσαν. Αποφάσισε να δράσει και το θάρρος του είναι πηγή έμπνευσης για όλους τους Αυστραλούς», αφηγήθηκε ο Αλμπανέζι αφού επισκέφθηκε στο νοσοκομείο τον Άχμεντ.

Ο Άχμεντ τραυματίσθηκε από σφαίρες στον ώμο αφού πάλεψε με τον έναν από τους δράστες. Ο Αλμπανέζι ανέφερε ότι θα πρέπει «να υποβληθεί σε νέα χειρουργική επέμβαση» αύριο, Τετάρτη.

«Τη στιγμή που γινόμασταν μάρτυρες κακόβουλων πράξεων, έλαμψε ως παράδειγμα της δύναμης της ανθρωπότητας», χαιρέτισε ο πρωθυπουργός. «Είμαστε μια θαρραλέα χώρα. Ο Άχμεντ αλ Άχμεντ ενσαρκώνει ό,τι καλύτερο έχει η χώρα μας».

Στην κλίνη του νοσοκομείου και με σωλήνες στη μύτη, ο Άχμεντ ευχαρίστησε στα αραβικά τα πρόσωπα που τον στηρίζουν, σ' ένα βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε σήμερα το πρωί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Εκτιμώ τις προσπάθειες καθενός (...). Ας μπορέσει ο Αλλάχ να σας ανταμείψει και να σας χαρίσει την ευημερία», δήλωσε σύμφωνα με αγγλική μετάφραση από τον δημόσιο τουρκικό τηλεοπτικό σταθμό TRT World.

Αυτός ο πατέρας δύο παιδιών, με καταγωγή από τη Συρία, ζει εδώ και πάνω από 10 χρόνια στην Αυστραλία, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η μητέρα του δήλωσε τη Δευτέρα στο αυστραλιανό μέσο ενημέρωσης ABC ότι δεν έχει πάψει να αισθάνεται «ενοχές και να κλαίει», αφότου δέχθηκε το τηλεφώνημα με το οποίο της ανακοινώθηκε ότι ο γιος της τραυματίσθηκε από σφαίρα «σ' ένα ατύχημα». «Παρακαλούμε να τον σώσει ο Θεός», είπε.

Στο Ίντερνετ έχουν συγκεντρωθεί περισσότερα από 1,9 εκατ. Αυστραλίας (1,1 εκατομμύριο ευρώ) για την κάλυψη των ιατρικών εξόδων του Άχμεντ.

