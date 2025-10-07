ΔΙΕΘΝΗ
Δικαιώματα των γυναικών στη Συρία: Σύγκρουση μεταξύ SDF και της ισλαμιστικής κυβέρνησης Αλ Σαράα

Οι γυναίκες μαχήτριες των κουρδικών SDF στη βόρεια Συρία εκπαιδεύονται με πλήρη στρατιωτική εξουσία, συγκρούονται με περιορισμούς της νέας κυβέρνησης και συνεχίζουν να προωθούν το σύνθημα «Γυναίκες, Ζωή, Ελευθερία»

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Δικαιώματα των γυναικών στη Συρία: Σύγκρουση μεταξύ SDF και της ισλαμιστικής κυβέρνησης Αλ Σαράα
φωτ.: EPA
Στη βόρεια Συρία, μια ομάδα γυναικών μαχητριών εκπαιδεύεται από τις Κουρδικές ειδικές δυνάμεις με υποστήριξη των ΗΠΑ, σηματοδοτώντας μια σπάνια περίπτωση ισότητας σε στρατιωτικές μονάδες της περιοχής. Οι μαχήτριες αυτές ανήκουν στις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην ήττα του Ισλαμικού Κράτους και σήμερα ελέγχουν το βορειοανατολικό τρίτο της Συρίας.

Οι γυναίκες εκπαιδεύονται με θωρακισμένα γιλέκα, γυαλιά νυχτερινής όρασης και όπλα M4, ενώ ηγετικές θέσεις καταλαμβάνονται αποκλειστικά από γυναίκες διοικητές. Η Ροχλάτ Άφριν, επικεφαλής των γυναικείων μονάδων, τονίζει ότι η ένταξη των γυναικών στις ένοπλες δυνάμεις δυσκολεύει την αποδοχή από ισλαμιστές τζιχαντιστές και δημιουργεί τριβές με την νέα κυβέρνηση.

Οι SDF και η κυβέρνηση του πρώην τζιχαντιστή και νυν προέδρου Άχμεντ αλ-Σαράα υπέγραψαν συμφωνία ενοποίησης, αλλά οι διαφορές παραμένουν: οι SDF επιμένουν να ενσωματωθούν στον εθνικό στρατό ως μπλοκ, ενώ η κυβέρνηση περιορίζει την πρόσβαση των γυναικών σε στρατιωτικές και δικαστικές θέσεις.

Συρία: Γυναίκες στη μάχη και στην πολιτική

Στις περιοχές υπό τον έλεγχο των SDF, οι γυναίκες κατέχουν σημαντικές θέσεις. Ο κοινωνικός συμβόλαιο του 2013 προβλέπει ότι τουλάχιστον το 40% των εκπροσώπων στις κουρδικές διοικήσεις πρέπει να είναι γυναίκες. Τα τοπικά συμβούλια ηγούνται από έναν άνδρα και μία γυναίκα, ενώ η εκπαίδευση νέων γυναικών μαχητριών συνεχίζεται παρά την αναβίωση του Ισλαμικού Κράτους.

Οι νεαρές μαχήτριες συχνά αλλάζουν τα ονόματά τους προς τιμήν ηρωίδων ή σημαντικών μαχών, όπως η Άριν Μίρκαν, που ανατίναξε τον εαυτό της για να σταματήσει ισλαμιστές μαχητές στο Κομπάνι. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει πυροβολισμούς, τακτική αστική μάχης και στρατιωτική πειθαρχία.

Σε αντίθεση με τις περιοχές που ελέγχει η κυβέρνηση του Σαράα, όπου οι γυναίκες έχουν περιορισμένα δικαιώματα και απαγορεύεται η στρατιωτική συμμετοχή, οι SDF δίνουν κεντρικό ρόλο στις γυναίκες, προσφέροντας πρότυπα ισότητας και ενδυνάμωσης.

Οι SDF υπολογίζεται ότι διαθέτουν 50.000 μαχητές, εκ των οποίων περίπου το 20% είναι γυναίκες. Οργανώσεις όπως η YPJ («Μονάδες Προστασίας Γυναικών») προωθούν το σύνθημα «Jin, Jiyan, Azadi» – «Γυναίκες, Ζωή, Ελευθερία».

Η αντίθεση μεταξύ κυβέρνησης και SDF προκαλεί ανησυχίες για την ενοποίηση του στρατού και του κράτους. Ο πρόεδρος Σαράα έχει δεσμευτεί να σέβεται τα δικαιώματα των γυναικών και των μειονοτήτων, αλλά η πρακτική εφαρμογή τους περιορίζεται, με μόνο μία γυναίκα σε 23 υπουργούς στην προσωρινή κυβέρνηση.

Οι μαχήτριες συνεχίζουν να εκπαιδεύονται εντατικά, παρά τις δυσκολίες. Η δέσμευσή τους, η στρατιωτική πειθαρχία και η έμφυτη αφοσίωση στο ιδεώδες «Γυναίκες, Ζωή, Ελευθερία» δείχνουν ότι η ισότητα και η συμμετοχή των γυναικών μπορεί να αποτελέσει κρίσιμο παράγοντα για τη σταθερότητα της Συρίας.

Με πληροφορίες από Wall Street Journal

