Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ: Ο δράστης κατηγορείται για 59 αδικήματα, εκ των οποίων 15 ανθρωποκτονίες

Ο Ναβίντ Άκραμ, ο ένας εκ των δύο δραστών της ένοπλης επίθεσης που σημειώθηκε την Κυριακή στην παραλία Bondi στο Σίδνεϊ, κατηγορείται για 59 αδικήματα, μεταξύ των οποίων 15 ανθρωποκτονίες και ένα για τέλεση τρομοκρατικής ενέργειας, σύμφωνα με την αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Ο δεύτερος δράστης, ο πατέρας του, Σατζίντ Άκραμ, 50 ετών, σκοτώθηκε σε ανταλλαγή πυρών με την Αστυνομία στο σημείο της επίθεσης.

Δεκαπέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν στην επίθεση, η οποία είχε στόχο την εβραϊκή κοινότητα της Αυστραλίας, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τον εορτασμό της πρώτης νύχτας του Χάνουκα.

Πρόκειται για τη φονικότερη επίθεση με πυροβολισμούς στη χώρα από το 1996.

Ο Άκραμ αντιμετωπίζει επίσης 40 κατηγορίες για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης με πρόθεση ανθρωποκτονίας, καθώς και μία κατηγορία για δημόσια επίδειξη απαγορευμένου συμβόλου τρομοκρατικής οργάνωσης.

Τραυματίστηκε σοβαρά κατά το περιστατικό της Κυριακής και η πρώτη του εμφάνιση ενώπιον της Δικαιοσύνης πραγματοποιήθηκε από το κρεβάτι του νοσοκομείου, όπως ανακοίνωσε το τοπικό δικαστήριο της Νέας Νότιας Ουαλίας. Η υπόθεση αναβλήθηκε για τον Απρίλιο του 2026, πρόσθεσε το δικαστήριο.

Νωρίτερα την Τετάρτη, ο αρχηγός της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Μαλ Λάνιον, δήλωσε ότι οι αρχές ανέμεναν να υποχωρήσει η επίδραση της φαρμακευτικής αγωγής πριν προχωρήσουν σε επίσημη ανάκριση του Άκραμ.

«Για λόγους δικαιοσύνης, πρέπει να κατανοεί πλήρως τι ακριβώς συμβαίνει», είπε ο Λάνιον.

Είκοσι από τους τραυματίες της επίθεσης παραμένουν νοσηλευόμενοι σε νοσοκομεία του Σίδνεϊ, με έναν εξ αυτών να βρίσκεται ακόμη σε κρίσιμη κατάσταση.

Η αστυνομία έχει χαρακτηρίσει την επίθεση τρομοκρατικό περιστατικό, με τον πρωθυπουργό της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε, να δηλώνει ότι φαίνεται να ήταν «υποκινούμενη από την ιδεολογία του Ισλαμικού Κράτους».

Οι αρχές ανέφεραν ότι στο όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες βρέθηκαν «αυτοσχέδιες» σημαίες του Ισλαμικού Κράτους, καθώς και αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί (IEDs).

Την Τρίτη έγινε γνωστό ότι πατέρας και γιος είχαν ταξιδέψει στις Φιλιππίνες έναν μήνα πριν από την επίθεση στην παραλία Bondi.

Το γραφείο μετανάστευσης των Φιλιππίνων δήλωσε στο BBC ότι βρίσκονταν στη χώρα από την 1η έως τις 28 Νοεμβρίου. Τελικός προορισμός τους ήταν η νότια πόλη Νταβάο, σύμφωνα με εκπρόσωπο των αρχών.

Ο Ναβίντ Άκραμ ταξίδεψε στις Φιλιππίνες με αυστραλιανό διαβατήριο, ενώ ο πατέρας του Σατζίντ με ινδικό, ανέφεραν στο BBC οι συνοριακές αρχές της Μανίλα.

Ο Σατζίντ Άκραμ καταγόταν από τη νότια ινδική πόλη Χαϊντεραμπάντ, αλλά είχε «περιορισμένη επαφή» με την οικογένειά του εκεί, σύμφωνα με αξιωματούχο της αστυνομίας της ινδικής πολιτείας Τελανγκάνα.

Με πληροφορίες από BBC

