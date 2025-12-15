Πιλότος απέφυγε «παραλίγο σύγκρουση» με στρατιωτικό αεροσκάφος των ΗΠΑ κοντά στη Βενεζουέλα

Πτήση της JetBlue με προορισμό τη Νέα Υόρκη αναγκάστηκε την Παρασκευή να σταματήσει προσωρινά την άνοδό της, έπειτα από συνάντηση στον αέρα με στρατιωτικό αεροσκάφος των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή της Καραϊβικής, κοντά στη Βενεζουέλα.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη, το επιβατικό αεροσκάφος βρέθηκε σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων από αεροσκάφος ανεφοδιασμού της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο κινούνταν στο ίδιο ύψος. Όπως ανέφερε στην επικοινωνία του με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας, το στρατιωτικό αεροσκάφος διέσχισε τη διαδρομή της πτήσης χωρίς να έχει ενεργοποιημένο τον αναμεταδότη του.

«Παραλίγο να έχουμε σύγκρουση στον αέρα», ακούγεται να λέει ο πιλότος στην ηχογραφημένη συνομιλία. «Πέρασαν ακριβώς από τη διαδρομή μας. Δεν είχαν ενεργοποιημένο τον αναμεταδότη τους, κάτι που είναι απαράδεκτο», προσθέτει.

Το περιστατικό αφορούσε την πτήση 1112 της JetBlue, η οποία είχε απογειωθεί από το Κουρασάο με προορισμό το αεροδρόμιο JFK της Νέας Υόρκης. Ο κυβερνήτης ανέφερε ότι, μετά το συμβάν, το στρατιωτικό αεροσκάφος κατευθύνθηκε προς τον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας.

Εκπρόσωπος της JetBlue δήλωσε την Κυριακή ότι η εταιρεία έχει ενημερώσει τις ομοσπονδιακές αρχές και θα συνεργαστεί με οποιαδήποτε έρευνα. Όπως σημείωσε, τα πληρώματα της εταιρείας είναι εκπαιδευμένα να ακολουθούν συγκεκριμένες διαδικασίες σε τέτοιες περιπτώσεις και η αντίδραση του πληρώματος ήταν σύμφωνη με τα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Το Πεντάγωνο παρέπεμψε το Associated Press στην Πολεμική Αεροπορία για σχόλιο, χωρίς να υπάρξει άμεση ανταπόκριση.

Το επεισόδιο σημειώνεται σε μια περίοδο αυξημένης στρατιωτικής δραστηριότητας στην περιοχή. Τον προηγούμενο μήνα, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ είχε απευθύνει προειδοποίηση προς αμερικανικά αεροσκάφη να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή κατά τις πτήσεις κοντά στον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας, επικαλούμενη επιδείνωση της κατάστασης ασφαλείας και έντονη στρατιωτική κινητικότητα.

Στην ίδια συνομιλία με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας, ο ελεγκτής σχολίασε ότι το φαινόμενο της παρουσίας μη ταυτοποιημένων αεροσκαφών στον συγκεκριμένο εναέριο χώρο «έχει γίνει εξωφρενικό».

Με πληροφορίες από Guardian

