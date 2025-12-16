ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή /

Μεξικό: Πιάστηκαν στα χέρια μέσα στη Βουλή - Σπρωξιές, χαστούκια και τραβήγματα μαλλιών σε live μετάδοση

Βίντεο από τη στιγμή του περιστατικού αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα Χ και κάνουν τον γύρο του διαδικτύου

Μεξικό: Πιάστηκαν στα χέρια μέσα στη Βουλή - Σπρωξιές, χαστούκια και τραβήγματα μαλλιών σε live μετάδοση Facebook Twitter
Φωτ. Χ
The LiFO team
The LiFO team
0

Πρωτοφανές επεισόδιο σημειώθηκε τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης στη Βουλή του Μεξικό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, όταν βουλεύτριες από το δεξιό Εθνικό Κόμμα Δράσης (PAN) του Μεξικό, πλησίασαν το βήμα του κοινοβουλίου, διαμαρτυρόμενες για έναν κανονισμό που υποστήριξαν πως είχε παραβιάσει το αριστερό κόμμα Morena, το οποίο έχει την πλειοψηφία

Στη συνέχεια βουλεύτριες από το δεύτερο κόμμα ανέβηκαν και εκείνες στο βήμα του κοινοβουλίου και ξεκίνησαν να έρχονται σε έντονη αντιπαράθεση μαζί τους, ενώ η συνεδρίαση γινόταν σε live μετάδοση.

Η κατάσταση ξέφυγε μάλιστα, όταν βουλεύτριες του Morena προσπάθησαν να απομακρύνουν με τη βία τα εκείνες του PAN από το βήμα.

Τότε, βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media, τις απαθανατίζουν να σπρώχνονται, να χαστουκίζουν και στη συνέχεια η μία να τραβά τα μαλλιά της άλλης.

«Καταλάβαμε το βήμα ειρηνικά, χωρίς να αγγίξουμε κανέναν και η απόφαση της πλειοψηφίας και των συμμάχων της ήταν να προσπαθήσουν να ξανανέβουν στο βήμα με τη βία», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου μετά το βίαιο περιστατικό ατόμο από το PAN.

«Όχι μόνο είναι χυδαίο, όχι μόνο είναι επιθετικό, αλλά είναι και λυπηρό να βλέπουμε ότι αυτό είναι το κόμμα που κυβερνά την πόλη», δήλωσε μία από τις βουλεύτριες του PAN που συμμετείχαν στο επεισόδιο.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Rob και Michele Reiner: Ποιος είναι ο γιος τους Nick, που συνελήφθη για τη δολοφονία τους

Διεθνή / Rob και Michele Reiner: Ποιος είναι ο γιος τους Nick, που συνελήφθη για τη δολοφονία τους

Η οικογένεια Reiner είχε μιλήσει ανοιχτά για τους μακροχρόνιους αγώνες του Nick με την κατάχρηση ουσιών και τον εθισμό σε σκληρά ναρκωτικά -  μπαινόβγαινε σε κέντρα αποκατάστασης επί χρόνια
THE LIFO TEAM
Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ: Xιλιάδες πολίτες θρηνούν σε αγρυπνίες σε όλη την Αυστραλία

Διεθνή / Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ: Xιλιάδες πολίτες θρηνούν σε αγρυπνίες σε όλη την Αυστραλία

Πολίτες σε όλη την Αυστραλία πενθούν για τους 16 νεκρούς που έχασαν τη ζωή τους την Κυριακή - 25 άτομα εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της χώρας, ανάμεσά τους και ο δράστης
THE LIFO TEAM
Η Ευρώπη έτοιμη να ηγηθεί «πολυεθνικής δύναμης» στην Ουκρανία

Διεθνή / Η Ευρώπη έτοιμη να ηγηθεί «πολυεθνικής δύναμης» στην Ουκρανία

Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, της Γερμανία και άλλα ευρωπαϊκά κράτη αναφέρουν, ότι στρατεύματα από τη «συμμαχία των προθύμων», με τη στήριξη των ΗΠΑ, θα μπορούσαν να συνδράμουν στην ενίσχυση της ασφάλειας των ουκρανικών δυνάμεων
THE LIFO TEAM
IRC: Το Σουδάν για τρίτη χρονιά πρώτο στη λίστα της με τις σοβαρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις του κόσμου

Διεθνή / IRC: Το Σουδάν για τρίτη χρονιά πρώτο στη λίστα της με τις σοβαρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις του κόσμου

Την ώρα που συνεχίζονται οι συγκρούσεις μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών σε έναν εμφύλιο πόλεμο που έχει ήδη προκαλέσει τον θάνατο δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων, η «κραυγή» φορέων και οργανώσεων για βοήθεια στο Σουδάν ενισχύεται
THE LIFO TEAM
 
 