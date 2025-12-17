Καθηγητής στο Χαλάνδρι έπιασε με κόφτη τα δάχτυλα μαθητή: Ο 17χρονος φώναζε από τον πόνο

Καθηγητής ΕΠΑΛ στο Χαλάνδρι καταγράφηκε να πιάνει τα δάχτυλα μαθητή με κόφτη, με τον 17χρονο να φωνάζει ότι πονάει.



Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο προβλήθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι μαθητές είχαν προχωρήσει σε κατάληψη του σχολείου, με τους καθηγητές να αντιδρούν. Ένας εξ αυτών φαίνεται να παίρνει κόφτη και να πιάνει τα δάχτυλα του ανήλικου μαθητή, ο οποίος ακούγεται να φωνάζει: «Πονάω, βγάλ’ το, με πονάει».



Στα πλάνα, ο καθηγητής εμφανίζεται να σφίγγει περισσότερο τον κόφτη, τη στιγμή που αντιλαμβάνεται ότι έχει πιάσει τα δάχτυλα του παιδιού.



«Πήγα στο ΚΑΤ και μου είπαν ότι έχω πάθει κάκωση και στα δύο μου δάχτυλα», δήλωσε ο μαθητής στον τηλεοπτικό σταθμό. Το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο καθηγητής και η διευθύντρια «έκαναν τα πάντα προκειμένου να λήξει η κατάληψη», τη στιγμή που οι μαθητές είχαν «αγκαλιάσει» την πόρτα του σχολείου.



Ο μαθητής περιέγραψε ακόμη: «Ο καθηγητής χρησιμοποίησε τον κόφτη και μου τραβούσε το δάχτυλο. Φώναζα “υποφέρω”, ούρλιαζα “σε παρακαλώ άφησέ το, πονάω” και συνέχιζε. Στο τέλος με χλεύασε, λέγοντας “αχ, καλέ, πονάνε τα δαχτυλάκια σου;”».



Οι ίδιες πληροφορίες μεταφέρουν, ότι ο 17χρονος συνελήφθη αλλά αφέθηκε ελεύθερος, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για απλή σωματική βλάβη. Σε βάρος της διευθύντριας και του καθηγητή σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.





