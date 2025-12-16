Σαουδική Αραβία: Νέο ρεκόρ στις εκτελέσεις πολιτών για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά

Η Σαουδική Αραβία κατέρριψε το δικό της ρεκόρ εκτελέσεων πολιτών μέσα σε μόνο ένα έτος, αφού οι αρχές ανακοίνωσαν ότι τη Δευτέρα εκτελέστηκαν τρία άτομα.

Η χώρα της Αραβικής Χερσονήσου έχει εκτελέσει 340 ανθρώπους από την αρχή του έτους, σύμφωνα με καταγραφή του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), και τα τελευταία χρόνια βρίσκεται πίσω από την Κίνα και το Ιράν, στη λίστα των χωρών που εφαρμόζουν τη θανατική ποινή.

Ο αριθμός αυτός σηματοδοτεί τη δεύτερη συνεχόμενη χρονιά κατά την οποία η Σαουδική Αραβία καταρρίπτει το δικό της ρεκόρ, από τότε που οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων άρχισαν να καταγράφουν τις εκτελέσεις τη δεκαετία του 1990.

Το 2024 είχαν εκτελεστεί 338 άτομα.

Ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών, που μεταδόθηκε από το επίσημο Σαουδαραβικό Πρακτορείο Ειδήσεων (SPA), ανέφερε ότι τρία άτομα εκτελέστηκαν στην περιοχή της Μέκκας μετά από καταδίκες για ανθρωποκτονία.

Από τις αρχές του 2025, η Σαουδική Αραβία έχει εκτελέσει 232 άτομα για υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικά, τα οποία αποτελούν την πλειονότητα των 340 εκτελέσεων μέχρι σήμερα, σύμφωνα με την καταμέτρηση του AFP που βασίζεται σε ανακοινώσεις του υπουργείου και του SPA.

Αναλυτές συνδέουν σε μεγάλο βαθμό την αύξηση των εκτελέσεων με τον συνεχιζόμενο «πόλεμο κατά των ναρκωτικών» που ξεκίνησε το βασίλειο το 2023, καθώς πολλοί από όσους συνελήφθησαν τότε εκτελούνται τώρα, μετά την ολοκλήρωση των δικαστικών διαδικασιών και την έκδοση καταδικαστικών αποφάσεων.

Η Σαουδική Αραβία επανέλαβε τις εκτελέσεις για αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά στα τέλη του 2022, αφού είχε αναστείλει τη θανατική ποινή σε τέτοιες υποθέσεις για περίπου τρία χρόνια.

Η μεγαλύτερη οικονομία του αραβικού κόσμου είναι επίσης μία από τις μεγαλύτερες αγορές για το captagon, ένα παράνομο διεγερτικό που – σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη – αποτέλεσε τη μεγαλύτερη εξαγωγή της Συρίας επί καθεστώτος Μπασάρ αλ-Άσαντ.

Πόλεμος κατά των ναρκωτικών

Από την έναρξη του πολέμου κατά των ναρκωτικών, η χώρα έχει αυξήσει την παρουσία αστυνομικών μπλόκων σε αυτοκινητοδρόμους και συνοριακές διαβάσεις, όπου έχουν κατασχεθεί εκατομμύρια χάπια και έχουν συλληφθεί δεκάδες διακινητές.

Η Σαουδική Αραβία βασίζεται εδώ και δεκαετίες σε εκατομμύρια ξένους εργαζόμενους για την κατασκευή των τεράστιων έργων υποδομής της, για οικιακές εργασίες σε νοικοκυριά, καθώς και για τη στελέχωση ξενοδοχείων.

Η χώρα δέχεται επίσης διαρκή κριτική για τη χρήση της θανατικής ποινής, την οποία οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων χαρακτηρίζουν υπερβολική και σε έντονη αντίθεση με τις προσπάθειες της χώρας να παρουσιάσει ένα σύγχρονο πρόσωπο προς τα έξω.

«Δεν πρόκειται για βίαιους εγκληματίες και οι περισσότεροι είναι αλλοδαποί. Η εκτέλεσή τους παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, το οποίο προβλέπει ότι η θανατική ποινή πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε περιπτώσεις εκ προθέσεως ανθρωποκτονίας», δήλωσε η Χάριετ ΜακΚάλοχ από την οργάνωση Reprieve.

Ακτιβιστές υποστηρίζουν ότι η συνεχιζόμενη προσήλωση του βασιλείου στη θανατική ποινή υπονομεύει την εικόνα μιας πιο ανοιχτής και ανεκτικής κοινωνίας, η οποία αποτελεί κεντρικό στοιχείο του μεταρρυθμιστικού οράματος «Vision 2030» του de facto ηγέτη, πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν.

Η Σαουδική Αραβία επενδύει τεράστια ποσά σε τουριστικές υποδομές και σε μεγάλα αθλητικά γεγονότα, όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2034, προσπαθώντας να διαφοροποιήσει την οικονομία της από την εξάρτηση από το πετρέλαιο.

Οι αρχές του βασιλείου, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι η θανατική ποινή είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της δημόσιας τάξης και ότι εφαρμόζεται μόνο αφού έχουν εξαντληθεί όλα τα μέσα έφεσης.

