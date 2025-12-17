ΗΠΑ: Νεκρός καθηγητής του MIT έπειτα από ένοπλη επίθεση στο σπίτι του

Καθηγητής του πανεπιστημίου MIT, ο οποίος πυροβολήθηκε στο σπίτι του, υπέκυψε στα τραύματά του, σύμφωνα με τις αρχές του πανεπιστημίου.

Ο Nuno F. Gomes Loureiro, 47 ετών, καθηγητής πυρηνικής επιστήμης και μηχανικής με καταγωγή από την Πορτογαλία, δέχθηκε «πολλαπλούς πυροβολισμούς» τη Δευτέρα (15/12) και κατέληξε το πρωί της Τρίτης (17/12) στο νοσοκομείο, σύμφωνα με την αστυνομία του Μπρούκλαϊν (σ.σ. προάστιο της Βοστώνης) και αξιωματούχους του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης (MIT).

Κανείς δεν έχει τεθεί υπό κράτηση και οι αρχές αντιμετωπίζουν το περιστατικό ως «ενεργή και σε εξέλιξη έρευνα ανθρωποκτονίας», σύμφωνα με το γραφείο του εισαγγελέα της κομητείας Νόρφολκ.

Το CBS News, συνεργάτης του BBC στις ΗΠΑ, μετέδωσε ότι γείτονας ανέφερε πως άκουσε «τρεις δυνατούς κρότους» το βράδυ της Δευτέρας και νόμιζε ότι κάποιος προσπαθούσε να σπάσει την πόρτα διαμερίσματος στο κτίριο.

Ο Loureiro σπούδασε Φυσική στο Instituto Superior Técnico της Λισαβόνας το 2000 και απέκτησε διδακτορικό στη Φυσική στο Imperial College London το 2005, σύμφωνα με τη σελίδα του στο πανεπιστήμιο.

Ο θεωρητικός φυσικός και επιστήμονας ήταν γνωστός για τη βραβευμένη έρευνά του στη δυναμική του μαγνητισμένου πλάσματος.

Η δυναμική μαγνητισμένου πλάσματος αφορά τη μελέτη της κατάστασης της ύλης στην οποία η κίνηση φορτισμένων σωματιδίων επηρεάζεται από την παρουσία εξωτερικού μαγνητικού πεδίου, σύμφωνα με το περιοδικό Nature.

Ο Loureiro εντάχθηκε στο διδακτικό προσωπικό του MIT το 2016 και το 2024 ορίστηκε διευθυντής του Κέντρου Επιστήμης Πλάσματος και Πυρηνικής Σύντηξης του MIT.

Σύμφωνα με τη νεκρολογία του πανεπιστημίου, η έρευνά του επικεντρωνόταν σε σύνθετα προβλήματα που εντοπίζονται τόσο στο εσωτερικό των θαλάμων κενού της πυρηνικής σύντηξης όσο και στα όρια του σύμπαντος.

Σύμφωνα με το CBS, μελετούσε επίσης πώς μπορεί να αξιοποιηθεί η καθαρή «ενέργεια σύντηξης» για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

«Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους φοιτητές, στους συναδέλφους του και σε όλους όσοι πενθούν», δήλωσε εκπρόσωπος του MIT σε ανακοίνωση που παραχώρησε στο BBC.

Το πανεπιστήμιο πρόσθεσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη «στοχευμένες δράσεις και συζητήσεις» εντός της κοινότητας του MIT, με στόχο την παροχή φροντίδας και υποστήριξης σε όσους γνώριζαν τον καθηγητή.

Ο προκάτοχός του στη διεύθυνση του κέντρου, Dennis Whyte, χαρακτήρισε τον Loureiro τόσο λαμπρό επιστήμονα όσο και εξαιρετικό άνθρωπο.

«Έλαμψε ως μέντορας, φίλος, δάσκαλος, συνάδελφος και ηγέτης, και ήταν καθολικά αγαπητός για τον εύγλωττο και συμπονετικό του τρόπο», δήλωσε ο Whyte στο MIT News.

Ο Deepto Chakrabarty, επικεφαλής του Τμήματος Φυσικής του MIT, συμμερίστηκε αυτά τα λόγια, λέγοντας ότι ο Loureiro υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής της φυσικής πλάσματος και ότι η πρόσφατη έρευνά του αποτελούσε «μια ιδιαίτερα συναρπαστική νέα επιστημονική κατεύθυνση».

Με πληροφορίες από BBC