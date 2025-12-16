ΔΙΕΘΝΗ
Φοντάνα ντι Τρέβι: «Δύο ευρώ θα πληρώνουν οι τουρίστες από τον Ιανουάριο» - Τι απαντά ο δήμος

Υπάρχουν και εξαιρέσεις αφού το μέτρο που φέρεται να σκέφτεται ο δήμος, δεν αφορά όλους τους επισκέπτες

The LiFO team
The LiFO team
Φωτ. αρχείου: Unsplash
«Από τις 7 Ιανουαρίου, η Φοντάνα ντι Τρέβι ενδέχεται να υπόκειται σε τέλος» είναι ο τίτλος δημοσιεύματος στο ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων Ansa.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μπορεί πράγματι να έχει φτάσει η ώρα της μεγάλης αλλαγής καθώς από τις 7 Ιανουαρίου, oι τουρίστες θα πρέπει να πληρώνουν εισιτήριο της τάξης των δύο ευρώ για να θαυμάζουν από κοντά το σιντριβάνι της Φοντάνα ντι Τρέβι, στο κέντρο της Ρώμης.

Από την πληρωμή του εισιτηρίου, θα εξαιρούνται μόνον οι μόνιμοι κάτοικοι της ιταλικής πρωτεύουσας.

«Εισιτήριο δύο ευρώ. Αυτό θα πρέπει να πληρώσουν οι τουρίστες από τις 7 Ιανουαρίου για να επισκεφθούν τη Φοντάνα ντι Τρέβι, ενώ όσοι είναι από τη Ρώμη, θα συνεχίσουν να έχουν δωρεάν είσοδο. Αυτή η απόφαση αναμένεται να αποφέρει 20 εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία της πόλης, σύμφωνα με την Corriere della Sera. Για περίπου ένα χρόνο, ο αριθμός των επισκεπτών ήταν περιορισμένος, με μέγιστο επιτρεπόμενο όριο τα 400 άτομα στην περιοχή. Από τον Ιανουάριο, θα οργανωθούν δύο λωρίδες, μία για όσους είναι από τη Ρώμη και η άλλη για τους τουρίστες, και όσοι πρέπει να πληρώσουν θα μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν πιστωτικές κάρτες» γράφει το Ansa.

Και συνεχίζει: «Με την υποστήριξη του Alessandro Onorato, Συμβούλου Τουρισμού και Μεγάλων Εκδηλώσεων, και την υποστήριξη της δημοτικής αρχής, η απόφαση στοχεύει στη διαφύλαξη του μεγαλύτερου σιντριβανιού της Ρώμης, ενός αριστουργήματος του ύστερου μπαρόκ του Nicola Salvi. Μόνο κατά τους πρώτους έξι μήνες του τρέχοντος έτους, προσέλκυσε πάνω από 5,3 εκατομμύρια επισκέπτες, περισσότερους από όσους δέχθηκε το Πάνθεον σε όλο το 2024 (4.086.947). Τα κεφάλαια που θα προκύψουν από τις πωλήσεις εισιτηρίων θα πρέπει να διατεθούν για τη βελτίωση των τουριστικών προσφορών και υπηρεσιών».

Φοντάνα ντι Τρέβι: Τι απαντά ο δήμος για τα δύο ευρώ

Τους τελευταίους μήνες, ο δήμος της Ρώμης αποφάσισε ήδη τον περιορισμό του ημερήσιου αριθμού επισκεπτών στο σιντριβάνι, το οποίο κατασκευάστηκε πριν από τρεις αιώνες, την εποχή του μπαρόκ. Απαγορεύεται να βρίσκονται συγχρόνως στον χώρο μπροστά στο αρχιτεκτονικό αυτό αριστούργημα πάνω από τετρακόσιοι επισκέπτες.

Σχολιάζοντας τα δημοσιεύματα του ιταλικού Τύπου, ο δήμος της Ρώμης υπογράμμισε πάντως ότι «δεν έχουν ακόμη ληφθεί οριστικές αποφάσεις» και ότι «πρόκειται μόνον για ένα ενδεχόμενο το οποίο, ως γνωστόν, η δημοτική αρχή εξετάζει εδώ και καιρό».

