«Σχεδόν εκλογές» στη Συρία του Αλ-Σαράα: Περιορισμένη συμμετοχή - Άνδρες και σουνίτες στην πλειοψηφία

Η Συρία διεξήγαγε έμμεσες εκλογές για το πρώτο κοινοβούλιο μετά τον Άσαντ, με περιορισμένη συμμετοχή, ανισορροπία μεταξύ φύλων και θρησκευτικών ομάδων και έλεγχο από τον πρόεδρο Σαράα

Συρία: Οι πρώτες εκλογές μετά τον Άσαντ – Δημοκρατική μετάβαση ή νέα μορφή ελέγχου;
φωτ.: EPA
Η Συρία πραγματοποίησε την πρώτη έμμεση εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη κοινοβουλίου μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ-Άσαντ πέρσι, σηματοδοτώντας ένα κρίσιμο βήμα στη μεταβατική πολιτική διαδικασία της χώρας. Η εκλογή έγινε σε μια περίοδο έντονων θρησκευτικών συγκρούσεων και καθυστερήσεων στις διαπραγματεύσεις με τις μειονότητες, γεγονός που έχει αμβλύνει την αρχική εμπιστοσύνη προς τον πρόεδρο Άχμεντ αλ-Σαράα.

Σχεδόν τα δύο τρίτα των μελών της Λαϊκής Συνέλευσης εκλέχθηκαν μέσω περιφερειακών εκλογικών σωμάτων, τα οποία επιλέχθηκαν από μια επιτροπή διορισμένη από τον πρόεδρο, ενώ το υπόλοιπο ένα τρίτο διορίστηκε απευθείας από τον Σαράα. Η διαδικασία αυτή προκάλεσε ανησυχίες για συγκέντρωση εξουσίας και περιορισμένη δημοκρατική συμμετοχή.

Παρά τον ενθουσιασμό για την πτώση του καθεστώτος Άσαντ, η σύνδεση των τζιχαντιστών της Hayat Tahrir al Sham με τον Σαράα προκαλεί ανησυχίες για πιθανή αυταρχική επιρροή. Αν και ο Σαράα διαθέτει τεχνοκράτες στην κυβέρνησή του, έχει τοποθετήσει στενούς συνεργάτες σε κρίσιμες θέσεις στη δικαιοσύνη και την ασφάλεια. Το κίνημά του, που συνδέθηκε στο παρελθόν με την αλ-Κάιντα, εξακολουθεί να θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση από δυτικές χώρες.

Οι εκλογές διεξήχθησαν υπό ειδικές συνθήκες, με δεκάδες χιλιάδες πολίτες να έχουν εκτοπιστεί κατά τη διάρκεια του 14ετούς εμφυλίου πολέμου και πολλούς να μην διαθέτουν πλέον έγγραφα ταυτότητας. Η εθνική εκλογική επιτροπή υποστήριξε ότι η διαδικασία «δεν είναι τέλεια, αλλά είναι η πιο ρεαλιστική στη σημερινή φάση».

Ανισορροπία και περιορισμοί στη συμμετοχή

Στο νέο κοινοβούλιο των 210 εδρών, περίπου 120 μέλη εκλέχθηκαν από περιφερειακά σώματα, ενώ περίπου 20 έδρες παραμένουν κενές λόγω αναβολής της ψηφοφορίας σε περιοχές που ελέγχονται από τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις υπό κουρδική ηγεσία και τη νοτιοανατολική επαρχία Σουέιντα, που ελέγχεται από ένοπλες δυνάμεις της μειονότητας Δρούζων.

Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι η έλλειψη διαφάνειας και η ταχύτητα οργάνωσης των εκλογών περιορίζει την πολιτική συμμετοχή. Δεν έχει θεσπιστεί ποσοστό για γυναίκες ή μειονότητες, ενώ μόνο το 14% των υποψηφίων ήταν γυναίκες. Σε κάποιες περιφέρειες οι γυναίκες αποτελούσαν το 30-40% των υποψηφίων, σε άλλες καμία δεν συμμετείχε. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η πλειοψηφία των εκλεγμένων θα είναι άνδρες από τη σουνιτική πλειονότητα.

Ωστόσο, ορισμένοι αναλυτές εντοπίζουν «πράσινα βλαστάρια» πολιτικής δραστηριότητας, καθώς υποψήφιοι απευθύνονται προσωπικά σε κληρικούς και επιχειρηματίες σε μεγάλες πόλεις. Το γεγονός ότι διεξάγεται κάποιας μορφής διαδικασία θεωρείται ήδη ένα βήμα προόδου, αν και περιορισμένο και ελίτ.

Τα αποτελέσματα από τις ψήφους των εκλογικών σωμάτων αναμενόταν να ανακοινωθούν τη Δευτέρα, καθιστώντας σαφές ότι η Συρία εισέρχεται σε μια νέα, αλλά αβέβαιη φάση πολιτικής μετάβασης.

