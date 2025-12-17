Rob Reiner: Τον εντόπισε νεκρό η κόρη του - Αγνοούσε ότι είχε δολοφονηθεί και η μητέρα της

Η Romy Reiner, κόρη του δολοφονημένου ηθοποιού και σκηνοθέτη Rob Reiner και της συζύγου του Michele, δεν γνώριζε ότι και η μητέρα της ήταν νεκρή, τη στιγμή που εντόπισε το άψυχο κορμί του πατέρα της μέσα στο σπίτι τους, σύμφωνα με νέο δημοσίευμα.

Η 27χρονη Romy έφτασε στο σπίτι των γονιών της στο Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες, το απόγευμα της Κυριακής 14 Δεκεμβρίου, αφού δέχθηκε τηλεφώνημα από μασέζ, η οποία δεν μπορούσε να αποκτήσει πρόσβαση στο ακίνητο, όπως αναφέρει δημοσίευμα των New York Times.

Αφού μπήκε στο σπίτι και εντόπισε τη σορό του πατέρα της, η Romy Reiner φέρεται να «έφυγε έντρομη» από τον χώρο, χωρίς να γνωρίζει ότι και η μητέρα της, Michele, ήταν επίσης νεκρή μέσα στο σπίτι, σύμφωνα με το ίδιο μέσο.

Αργότερα, διασώστης την ενημέρωσε πως και η μητέρα της είχε δολοφονηθεί, όπως ανέφερε πηγή στην εφημερίδα.

Η Romy Reiner εντόπισε τη σορό του πατέρα της, αρκετές ώρες πριν οι αστυνομικές αρχές εντοπίσουν και συλλάβουν τον αδελφό της, Nick Reiner, κοντά στο πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας (USC), περίπου στις 9:15 το βράδυ της ίδιας ημέρας.

Η Romy Reiner είναι το μικρότερο από τα τρία παιδιά του Rob και της Michele, μαζί με τους αδελφούς της Nick, 32 ετών, και Jake, 34 ετών.

Ο Nick Reiner κατηγορείται επισήμως για δύο ανθρωποκτονίες πρώτου βαθμού, όπως ανακοίνωσε σε δελτίο Τύπου το γραφείο του εισαγγελέα της κομητείας του Λος Άντζελες. Εφόσον καταδικαστεί, αντιμετωπίζει ποινή ισόβιας κάθειρξης χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης υπό όρους.

Ο εισαγγελέας της κομητείας, Νέιθαν Τζ. Χόχμαν, δεν απέκλεισε επίσης το ενδεχόμενο η εισαγγελία να ζητήσει την επιβολή της θανατικής ποινής στην υπόθεση.

«Η δίωξη υποθέσεων που αφορούν ενδοοικογενειακή βία είναι από τις πιο δύσκολες και πιο σπαρακτικές που αντιμετωπίζουμε, λόγω της οικείας και συχνά βάναυσης φύσης των εγκλημάτων», δήλωσε ο Χόχμαν. «Ο Ρομπ Ράινερ ήταν ένας από τους σπουδαιότερους κινηματογραφιστές της γενιάς του. Η δολοφονία του, όπως και η δολοφονία της συζύγου του επί περισσότερα από 35 χρόνια, Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ, είναι σοκαριστικές και τραγικές. Οφείλουμε στη μνήμη τους να επιδιώξουμε δικαιοσύνη και λογοδοσία για τις ζωές που χάθηκαν».

