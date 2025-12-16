Στροφή της ΕΕ για τα αυτοκίνητα μετά το 2035 - Τι αλλάζει

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται ότι χαλαρώνει τα σχέδιά της για την απαγόρευση της πώλησης νέων βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων έως το 2035.

Οι ισχύοντες κανόνες ορίζουν ότι τα νέα οχήματα που θα πωλούνται από την ημερομηνία αυτή θα πρέπει να είναι «μηδενικών εκπομπών», αλλά οι αυτοκινητοβιομηχανίες, ιδίως στη Γερμανία, έχουν ασκήσει έντονες πιέσεις για να επιτύχουν παραχωρήσεις.

Τι προβλέπει το σχέδιο για την πώληση νέων αυτοκινήτων

Σύμφωνα με το νέο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 90% των καινούργιων αυτοκινήτων που θα πωλούνται από το 2035 θα πρέπει να είναι μηδενικών εκπομπών, αντί για 100%.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA), η ζήτηση της αγοράς για ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι επί του παρόντος πολύ χαμηλή και, χωρίς αλλαγή των κανόνων, οι κατασκευαστές θα διακινδύνευαν κυρώσεις «πολλαπλών δισεκατομμυρίων ευρώ».

Το υπόλοιπο 10% θα μπορούσε να αποτελείται από συμβατικά αυτοκίνητα βενζίνης ή πετρελαίου, καθώς και από υβριδικά αυτοκίνητα.

Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων θα πρέπει να χρησιμοποιούν χάλυβα χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που παράγεται στην ΕΕ στα οχήματα που κατασκευάζουν.

Η Επιτροπή αναμένει επίσης αύξηση της χρήσης βιοκαυσίμων και των λεγόμενων ηλεκτρονικών καυσίμων, τα οποία συντίθενται από διοξείδιο του άνθρακα που έχει συλλεχθεί, προκειμένου να αντισταθμιστούν οι επιπλέον εκπομπές που δημιουργούνται από τα οχήματα βενζίνης και πετρελαίου.

Όσοι αντιτάσσονται στην κίνηση αυτή έχουν προειδοποιήσει ότι υπάρχει κίνδυνος να υπονομευθεί η μετάβαση προς τα ηλεκτρικά οχήματα και να εκτεθεί η ΕΕ στον ξένο ανταγωνισμό.

Η ομάδα πράσινων μεταφορών T&E έχει προειδοποιήσει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν πρέπει να ακολουθήσει το παράδειγμα της ΕΕ, περιορίζοντας τα δικά του σχέδια για τη σταδιακή κατάργηση της πώλησης συμβατικών αυτοκινήτων στο πλαίσιο της εντολής για οχήματα μηδενικών εκπομπών.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να παραμείνει σταθερό. Η εντολή μας για οχήματα μηδενικών εκπομπών ήδη δημιουργεί θέσεις εργασίας, επενδύσεις και καινοτομία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ως σημαντικοί εξαγωγείς, δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε αν δεν καινοτομούμε, και οι παγκόσμιες αγορές μεταβαίνουν γρήγορα στα ηλεκτρικά οχήματα», δήλωσε η διευθύντρια της T&E UK, Άννα Κραζίνσκα.

Πριν από την ανακοίνωση, η Σίγκριντ Ντε Βρίε, γενική διευθύντρια της ACEA, δήλωσε ότι η «ευελιξία» για τους κατασκευαστές ήταν «επείγουσα».

«Το 2030 πλησιάζει και η ζήτηση της αγοράς είναι πολύ χαμηλή για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ποινών πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ για τους κατασκευαστές», δήλωσε.

«Θα χρειαστεί χρόνος για την κατασκευή των σταθμών φόρτισης και την εισαγωγή φορολογικών και αγοραστικών κινήτρων, ώστε να τεθεί η αγορά σε τροχιά ανάπτυξης. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να δώσουν ανάσα στους κατασκευαστές, ώστε να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας, την καινοτομία και τις επενδύσεις».

Οι εταιρείες κατασκευής αυτοκινήτων αλλάζουν «ρότα»

Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν ζητήσει στο παρελθόν καλύτερα κίνητρα για να ενθαρρύνουν τους οδηγούς να αγοράσουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα πριν από την προγραμματισμένη απαγόρευση της πώλησης νέων βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων οχημάτων από την κυβέρνηση έως το 2030.

Εταιρείες σε όλο τον κόσμο έχουν αλλάξει τις γραμμές παραγωγής τους και έχουν επενδύσει δισεκατομμύρια, καθώς οι κυβερνήσεις προσπαθούν να πείσουν τους πολίτες να οδηγούν πιο οικολογικά αυτοκίνητα για να επιτύχουν τους περιβαλλοντικούς στόχους.

Η Volvo δήλωσε ότι «δημιούργησε ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο ηλεκτρικών οχημάτων σε λιγότερο από 10 χρόνια» και ότι είναι έτοιμη να μεταβεί πλήρως στα ηλεκτρικά οχήματα, χρησιμοποιώντας τα υβριδικά ως μεταβατικό στάδιο. Υποστήριξε ότι, αν μπορεί να απομακρυνθεί από τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα οχήματα, το ίδιο θα πρέπει να μπορούν να κάνουν και άλλες εταιρείες.

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Volkswagen χαιρέτισε το σχέδιο πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους νέους στόχους CO₂, χαρακτηρίζοντάς το «συνολικά οικονομικά ορθό».

Στην ανακοίνωση αναφερόταν: «Το γεγονός ότι τα μικρά ηλεκτρικά οχήματα θα λάβουν ειδική υποστήριξη στο μέλλον είναι πολύ θετικό. Είναι εξαιρετικά σημαντικό οι στόχοι για τις εκπομπές CO₂ για το 2030 να γίνουν πιο ευέλικτοι για τα επιβατικά αυτοκίνητα και να προσαρμοστούν για τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα. Το άνοιγμα της αγοράς σε οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης, με παράλληλη αντιστάθμιση των εκπομπών, είναι ρεαλιστικό και συνάδει με τις συνθήκες της αγοράς».

Με πληροφορίες από BBC