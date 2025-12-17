Νέες φωτογραφίες από την «Οδύσσεια» του Νόλαν: Η Αν Χάθαγουεϊ εμφανίζεται ως Πηνελόπη

Νέες φωτογραφίες από την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν αποκαλύπτουν την Αν Χάθαγουεϊ ως Πηνελόπη και δίνουν μία ακόμη «γεύση» από την πολυαναμενόμενη υπερπαραγωγή του Χόλιγουντ.

Ο Οσκαρικός σκηνοθέτης καταπιάνεται με μια από τις πιο εκτενείς και εμβληματικές ιστορίες που έχουν γραφτεί ποτέ, την «Οδύσσεια» του Ομήρου, ένα έργο που χρονολογείται γύρω στον 8ο αιώνα π.Χ.

Με τον Ματ Ντέιμον στον ρόλο του Οδυσσέα, βασιλιά της Ιθάκης, στην πολυτάραχη δεκαετή περιπλάνησή του προς την πατρίδα, μετά το τέλος του Τρωικού Πολέμου και ένα καστ γεμάτο σταρ της μεγάλης οθόνης, ο Νόλαν έρχεται το καλοκαίρι να επιβεαιώσει τις διακρίσεις του.

Στις νέες φωτογραφίες που δημοσίευσε το Entertainment Weekly, μεταξύ άλλων, αποκαλύπτεται η Αν Χάθαγουεϊ (Anne Hathaway) που ενσαρκώνει την Πηνελόπη μαζί με τον Τομ Χόλαντ (Tom Holland) στο ρόλο του Τηλέμαχου και τον Ρόμπερτ Πάτινσον (Robert Pattinson) ο οποίος υποδύεται τον αλαζονικό Αντίνοο που διεκδικεί τον θρόνο του Οδυσσέα.

Στην Οδύσσεια του Νόλαν, το κάστ αποτελείται από ηθοποιούς όπως οι Ζεντάγια, Λουπίτα Νιόνγκο, Τζον Μπέρνθαλ, Μία Γκοθ, Σαρλίζ Θερόν, Μπένι Σάφντι, Έλιοτ Πέιτζ, Μπιλ Ίργουιν, Σαμάνθα Μόρτον, Τζέσι Γκαρσία, Γουίλ Γιουν Λι και Τζον Λεγκουιζάμο.

Ο Νόλαν εκτός από την σκηνοθεσία υπογράφει και το σενάριο ενώ ανέλαβε παράλληλα και την παραγωγή μαζί με τη σύζυγό του, Έμα Τόμας.

Η «Οδύσσεια» με γυρίσματα στην Ελλάδα, θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 17 Ιουλίου του 2026.

