Αγρότες: Παραμένουν για τρίτη εβδομάδα στα μπλόκα - Συνεχίζεται η ένταση για τα μέτρα στο πετρέλαιο

Συνεχίζονται για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα οι κινητοποιήσεις των αγροτών σε όλη την Ελλάδα.

Mε μπλόκα σε κομβικά σημεία του εθνικού οδικού δικτύου, οι αγρότες ζητούν μέτρα που να ανταποκρίνονται στο αυξανόμενο κόστος παραγωγής, με ιδιαίτερη έμφαση στο αγροτικό πετρέλαιο και το ηλεκτρικό ρεύμα.

Αύριο, Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί στην περιοχή του Λευκώνα Σερρών η πανελλαδική σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, όπου θα συζητηθούν οι τελευταίες κυβερνητικές εξαγγελίες και θα ληφθούν αποφάσεις για την πορεία των κινητοποιήσεων.

Αν δηλαδή θα συνεχιστούν, θα ενισχυθούν ή θα αλλάξει η μορφή τους.

Παρά τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για ενίσχυση 160 εκατομμυρίων ευρώ σε κτηνοτρόφους και καλλιεργητές βαμβακιού και σιταριού, πολλοί αγρότες δηλώνουν ότι τα μέτρα δεν καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες τους. Υπάρχει σύγχυση και αβεβαιότητα σχετικά με τα κριτήρια επιδότησης και την εφαρμογή τους στην πράξη.

Την ίδια στιγμή, επιχειρηματικοί και παραγωγικοί φορείς εκφράζουν ανησυχία για τις οικονομικές επιπτώσεις των συνεχιζόμενων αποκλεισμών, ειδικά ενόψει των εορτών, όταν η κινητικότητα σε εμπορικές και τουριστικές περιοχές είναι κρίσιμη.

Οι αγρότες τονίζουν ότι οι κινητοποιήσεις τους συνεχίζονται όχι μόνο για οικονομικούς λόγους, αλλά και για να στείλουν ένα μήνυμα στις αρχές σχετικά με την αναγκαιότητα βιώσιμης στήριξης του πρωτογενούς τομέα.

Εντείνονται οι κινητοποιήσεις των αγροτών στα μπλόκα της βόρειας Ελλάδας

Οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους σε πολλές περιοχές της βόρειας Ελλάδας, με μπλόκα και συμβολικούς αποκλεισμούς, παραμένοντας σταθεροί στις διεκδικήσεις τους για καλύτερα μέτρα στο πετρέλαιο, στο ρεύμα και στο κόστος παραγωγής.

Στον Προμαχώνα, οι αγρότες αποφάσισαν τον επ’ αόριστον αποκλεισμό του Μεθοριακού Σταθμού για φορτηγά, ενώ ταυτόχρονα άνοιξαν τα διόδια για τα ΙΧ, ώστε να περνούν ελεύθερα οι πολίτες, ενώ στα Μάλγαρα, οι κινητοποιήσεις κλιμακώνονται με αποκλεισμό του ρεύματος εισόδου προς Θεσσαλονίκη σε δύο χρονικά διαστήματα (12:00–15:30 και από τις 19:00 έως αργά τη νύχτα).

Σημειώνεται πως το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό από την 1η Δεκεμβρίου. Στα «Πράσινα Φανάρια» και στον κόμβο Δερβενίου, τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα παραμένουν παρατεταγμένα, ενώ σήμερα θα γίνει συμβολικός αποκλεισμός μίας ώρας στον Δερβένι.

Στη Χαλκηδόνα, οι αγρότες θα προχωρήσουν σε αποκλεισμό δύο ωρών επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης–Έδεσσας και στη Χαλκιδική, το μπλόκο στη Νικήτη Σιθωνίας συνεχίζει να ενισχύεται από μελισσοκόμους και αγρότες.

Στη συνέχεια σε Ημαθία, Πέλλα και Πιερία, οι αγρότες διατηρούν μπλόκα σε κόμβους όπως η Κουλούρα, το Νησέλι, το Γυψοχώρι και την Αλυσίδα, με ανοιχτή δίοδο μόνο για οχήματα έκτακτης ανάγκης και στη Δυτική Μακεδονία, οι παραγωγοί παραμένουν στο μπλόκο της Μπάρας Σιάτιστας και στον κόμβο Φιλώτα, ενισχύοντας διαρκώς τα μπλόκα τους και διανέμοντας αγροτικά προϊόντα στους διερχόμενους οδηγούς.

Τέλος, στην Καβάλα και Δράμα, έχουν στηθεί μπλόκα σε Χρυσούπολη, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Μουσθένη και Κοκκινογείων–Προσοτσάνη, ενώ οι αγρότες θα πραγματοποιήσουν συμβολική παράσταση διαμαρτυρίας στον ΕΛΓΑ Καβάλας, ενώ στον κόμβο Κερδυλλίων (Σέρρες), παραμένει ο επ’ αόριστον αποκλεισμός, με διέλευση μόνο από παρακαμπτήριες οδούς.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ