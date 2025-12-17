Μαρουσάκης: Χειμωνιάτικο καιρικό μοτίβο από το Σάββατο - Χιόνια, βροχές και πτώση της θερμοκρασίας

Όλο και πιο χειμωνιάτικο γίνεται το σκηνικό του καιρού στη χώρα, όσο πλησιάζουμε προς τα Χριστούγεννα αλλά και την Πρωτοχρονιά, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Ο γνωστός μετεωρολόγος είχε επισημάνει ήδη από τις προηγούμενες προγνώσεις του, ότι αναμένεται αλλαγή του καιρού καθώς ανοίγει ο «δρόμος» προς τις κακοκαιρίες από τις επόμενες ημέρες.

Αναλυτικότερα όπως εξηγεί, από το Σάββατο και μετά το σκηνικό του καιρού αλλάζει εντελώς, αναμένονται πιο ψηλές αέριες μάζες από κεντρική και βόρεια Ευρώπη, η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση και οι βροχές θα μετατρέπονται σε χιόνια.

Μάλιστα δεν αποκλείεται λίγο πριν την αλλαγή του χρόνου, να δούμε χιόνια και σε χαμηλό υψόμετρο.

Καιρός - Μαρουσάκης: Η πρόγνωση για Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο γνωστός μετεωρολόγος το πρωί στο OPEN, από το μεσημέρι του Σαββάτου το καιρικό μοτίβο σταδιακά αλλάζει και έρχονται αρκετές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στη δυτική, κεντρική, νότια και ανατολική χώρα.

Τα φαινόμενα αυτά, θα είναι πιο έντονα από το ύψος της Λαμίας και πιο νότια, ενώ κεντρικό, νότιο Ιόνιο, η περιοχή της Πελοποννήσου, οι Κυκλάδες, η Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, το ανατολικό Αιγαίο και η Αττικοβοιωτία μαζί με την Εύβοια, αναμένεται θα δεχτούν τις περισσότερες βροχές και καταιγίδες.

Με αυτή την κακοκαιρία, ανοίγει ο «δρόμος» και για τις επόμενες μέσα στις γιορτές και πλησιάζουμε κοντά στην αλλαγή του χρόνου με πιο χειμωνιάτικο καιρικό μοτίβο.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, παραμονή των Χριστουγέννων, ανήμερα και την επομένη ημέρα, φαίνεται ότι θα έχουμε αρκετές βροχές και θα περάσει μία κακοκαιρία, η οποία θα φέρει πολλές βροχές.

Τέλος, χιόνια θα κάνουν την εμφάνισή τους κυρίως στα ψηλά βουνά, σταδιακά η θερμοκρασία θα πέφτει και το σκηνικό θα γίνεται πιο χειμωνιάτικο.