Όταν ο Nick Reiner μιλούσε ανοικτά για τις καταχρήσεις - Τι έλεγε για τον πατέρα του Rob Reiner

Για την υπόθεση της ανθρωποκτονίας των γονιών του, Rob και Michele Reiner, κρατείται ο γιος του Nick Reiner, με την αρχική εγγύηση για την απελευθέρωσή του να ορίζεται στα 4 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Nick Reiner είχε χαρακτηριστεί από την πρώτη στιγμή της δολοφονίας του δημοφιλούς σκηνοθέτη και της συζύγου του, ως ο «βασικός ύποπτος», με τις αρχές της κομητείας του Λος Άντζελες να προχωρούν στη συνέχεια στη σύλληψή του.

Ο Nick Reiner, χρήστης ψυχοτρόπων ουσιών και άτομο που «ζει» σε συνθήκες δρόμου, είχε μιλήσει κατά το παρελθόν για τις καταχρήσεις του: «όταν ήμουν εκεί έξω, θα μπορούσα να έχω πεθάνει» είχε δηλώσει το 2016 στο περιοδικό People, αναφερόμενος στην αστεγία: «Είναι καθαρά θέμα τύχης. Ρίχνεις ζάρια και ελπίζεις ότι θα τη γλιτώσεις».

Nick Reiner: Η συνεργασία με τον πατέρα του και η δολοφονία

Ο Νικ Ράινερ (Nick Reiner) συνελήφθη αργά το βράδυ της Κυριακής, αφού οι γονείς του βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στην Καλιφόρνια. Ο αρχηγός της αστυνομίας του Λος Άντζελες, Τζιμ ΜακΝτόνελ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο 32χρονος «κατηγορείται για ανθρωποκτονία» και κρατείται σε φυλακή της κομητείας του Λος Άντζελες, με εγγύηση ύψους 4 εκατομμυρίων δολαρίων.

Πάντως, Nick και Rob Reiner είχαν συνεργαστεί κατά το παρελθόν στο φιλμ Being Charlie, το οποίο ήταν εμπνευσμένο από τα πρώτα χρόνια της ζωής του πρώτου. Τη σκηνοθεσία υπέγραψε ο ίδιος ο πατέρας του, ενώ το σενάριο έγραψε ο Νικ μαζί με τον Ματ Έλισοφον, τον οποίο είχε γνωρίσει σε κέντρο αποτοξίνωσης.

Η κυκλοφορία της ταινίας το 2015 σηματοδότησε, κατά κάποιον τρόπο, μια περίοδο δικαίωσης για τον Νικ Ράινερ, ο οποίος από την ηλικία περίπου των 15 ετών μπαινόβγαινε σε κέντρα απεξάρτησης και ζούσε σε συνθήκες δρόμου. Το Being Charlie αφηγείται την ιστορία του κακομαθημένου, εθισμένου στα ναρκωτικά γιου ενός διάσημου ηθοποιού που μετατρέπεται σε πολιτικό υποψήφιο στην Καλιφόρνια. Αν και η ταινία δεν ήταν αυτοβιογραφική, ο Ρομπ Ράινερ είχε δηλώσει ότι η εμπειρία αυτή ενίσχυσε σημαντικά τη σχέση του με τον γιο του.

Nick Reiner: Η ταινία που τον έφερε κοντά με τον πατέρα του

«Με ανάγκασε να δω πιο καθαρά και να κατανοήσω βαθύτερα όλα όσα είχε περάσει ο Nick», είχε πει o Rob σε κοινή συνέντευξή τους στο BUILD, τη ζωντανή διαδικτυακή εκπομπή του YouTube, το 2016. «Και νομίζω ότι τον ανάγκασε κι εκείνον να δει πράγματα που εγώ είχα βιώσει στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας».

«Σίγουρα μας έφερε πιο κοντά», είχε δηλώσει τότε ο Ράινερ. Εκείνος και η Μισέλ Ράινερ απέκτησαν μαζί άλλα δύο παιδιά: έναν γιο, τον Τζέικ, και μια κόρη, τη Ρόμι. Στην ίδια συνέντευξη, ο Nick Rainer μίλησε και για τη σχέση του με τον πατέρα του στα παιδικά του χρόνια.

«Δεν δεθήκαμε πολύ», είχε πει, προσθέτοντας ότι η συνεργασία τους στην ταινία τον έκανε να «νιώσει πιο κοντά του». Την περίοδο κυκλοφορίας της ταινίας, ο Nick Reiner είχε δηλώσει ότι είχε επιστρέψει στο Λος Άντζελες και παρέμενε «καθαρός» από τις ουσίες.

«Τώρα είμαι σπίτι εδώ και πολύ καιρό και έχω προσαρμοστεί ξανά στη ζωή στο Λος Άντζελες, και στο να βρίσκομαι κοντά στην οικογένειά μου», είχε πει στο People. «Αλλά υπήρξαν πολλά σκοτεινά χρόνια». Ο Rob Reiner, μεταξύ άλλων, είχε εκφράσει την ελπίδα ότι θα συνεργαστεί ξανά με τον γιο του, ωστόσο ο Nick δεν έγραψε άλλα σενάρια.

«Κάθε φορά που θα παρουσιαζόταν μια ευκαιρία να δουλέψω μαζί του, θα το έκανα», είχε δηλώσει ο σκηνοθέτης σε συνέντευξή του στο NPR το 2016. «Αλλά καταλαβαίνω και την ανάγκη του να χαράξει τον δικό του δρόμο. Ξέρω πώς είναι αυτό - το έχω ζήσει. Είναι έξυπνος και ταλαντούχος και θα βρει τον δρόμο του».

Η πιο πρόσφατη δημόσια εμφάνιση του Nick Reiner δίπλα στον πατέρα του καταγράφηκε τον Σεπτέμβριο, όταν ο σκηνοθέτης φωτογραφήθηκε με την οικογένειά του στο κόκκινο χαλί, στην πρεμιέρα της ταινίας Spinal Tap II: The End Continues.

Με πληροφορίες από New York Times