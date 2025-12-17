Rob και Michelle Reiner: Ο γιος τους κατηγορείται επίσημα για τις δολοφονίες τους

Ο Nick Reiner, γιος των Rob και Michele Reiner, κατηγορείται επίσημα για τις δολοφονίες των γονιών του μέσα στο σπίτι τους στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ.

Οι κατηγορίες επισύρουν μέγιστη ποινή ισόβιας κάθειρξης χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης υπό όρους ή τη θανατική ποινή, δήλωσε ο εισαγγελέας της κομητείας του Λος Άντζελες, Νέιθαν Χόχμαν.

«Η δίωξη υποθέσεων που αφορούν μέλη της ίδιας οικογένειας είναι από τις πιο δύσκολες και πιο σπαρακτικές υποθέσεις που αντιμετωπίζει αυτή η υπηρεσία, λόγω της οικείας και συχνά βάναυσης φύσης των εγκλημάτων», δήλωσε ο Χόχμαν σε συνέντευξη Τύπου.

Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν την «ειδική συνθήκη» των πολλαπλών ανθρωποκτονιών, στοιχείο που καθιστά το έγκλημα δυνητικά επιλέξιμο για την επιβολή της θανατικής ποινής.

Το γραφείο του εισαγγελέα θα αποφασίσει σε μεταγενέστερο στάδιο αν θα επιδιώξει την επιβολή θανατικής ποινής. Ο Χόχμαν, που εξελέγη πέρυσι, έχει επαναφέρει τη θανατική ποινή στην κομητεία του Λος Άντζελες, ανατρέποντας το μορατόριουμ που είχε υιοθετήσει ο προκάτοχός του, Τζορτζ Γκασκόν. Ωστόσο, στην Καλιφόρνια έχουν ανασταλεί όλες οι εκτελέσεις από το 2019.

Ο 32χρονος συνελήφθη το βράδυ της Κυριακής και οδηγήθηκε το πρωί της Δευτέρας στη φυλακή με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας. Κρατείται χωρίς δυνατότητα καταβολής εγγύησης στο σωφρονιστικό συγκρότημα Twin Towers στο Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με αξιωματούχους του LAPD, ο Nick Reiner συνελήφθη χωρίς να προβάλλει αντίσταση κοντά στο πανεπιστήμιο USC, στην περιοχή Exposition Park του Λος Άντζελες, περίπου 12 μίλια από το Μπρέντγουντ.

Αναμενόταν να παρουσιαστεί για πρώτη φορά στο δικαστήριο την Τρίτη, ωστόσο δεν μεταφέρθηκε από τη φυλακή. Ο δικηγόρος του, Άλαν Τζάκσον, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι δεν είχε «ιατρικά εγκριθεί» για να μεταφερθεί στο δικαστήριο.

Ο Τζάκσον, πρώην εισαγγελέας της κομητείας του Λος Άντζελες που στο παρελθόν είχε θέσει υποψηφιότητα για τη θέση του εισαγγελέα, έχει εκπροσωπήσει αρκετούς κατηγορούμενους υψηλού προφίλ, μεταξύ των οποίων οι Χάρβεϊ Γουάινστιν, Κέβιν Σπέισι και Κάρεν Ριντ. Ως εισαγγελέας, είχε πετύχει καταδικαστική απόφαση εις βάρος του Φιλ Σπέκτορ για τη δολοφονία της Λάνα Κλάρκσον.

Οι Rob και Michele Reiner βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους το απόγευμα της Κυριακής, γύρω στις 3:40 μ.μ. Φέρονται να είχαν δολοφονηθεί με μαχαίρι. Το Αστυνομικό Τμήμα του Λος Άντζελες είχε ανακοινώσει τότε ότι οι θάνατοί τους διερευνώνται ως υπόθεση ανθρωποκτονίας.

Ο Nick Reiner είχε μιλήσει στο παρελθόν για τους αγώνες του με τον εθισμό και την έλλειψη στέγης και είχε συνυπογράψει το σενάριο της ταινίας «Being Charlie» το 2015, την οποία σκηνοθέτησε ο Rob Reiner, βασισμένη στις εμπειρίες του.

Ο θάνατος των Reiner σόκαρε το Χόλιγουντ. Γιος του κωμικού και συγγραφέα Carl Reiner, ο Rob Reiner έγινε αρχικά γνωστός από τον ρόλο του Meathead στη δημοφιλή σειρά «All in the Family».

Στη συνέχεια σκηνοθέτησε επιτυχημένες ταινίες όπως τα «Stand by Me», «This Is Spinal Tap», «When Harry Met Sally», «A Few Good Men» και πολλές ακόμη.

