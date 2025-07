Μετά το Madleen έρχεται το Handala - «Αυτή η αποστολή είναι αφιερωμένη στα παιδιά της Γάζας»

Μετά το Madleen, ένα πλοίο με το όνομα Handala είναι έτοιμο να αποπλεύσει με προορισμό τη Γάζα, ως ένδειξη αλληλεγγύης στα παιδιά που πεθαίνουν από την πείνα αλλά και πίεσης στο Ισραήλ για τον αποκλεισμό που έχει επιβάλλει στον παλαιστινιακό θύλακα.

Την ανακοίνωση έκανε μέσω ανάρτησης στο X ο διεθνής συνασπισμός Freedom Flotilla Coalition, ενημερώνοντας ότι το Handala θα ξεκινήσει το ταξίδι του από την Ιταλία στις 13 Ιουλίου, «για να σπάσει τον παράνομο αποκλεισμό που επιβάλλει το Ισραήλ».

We are setting sail again. On July 13, 2025 our boat #Handala will depart from Siracusa, Italy to break Israel’s illegal blockade. This mission is for the children of Gaza.



Just weeks ago, Israeli forces illegally seized our boat #Madleen and abducted 12 unarmed civilians aboard… pic.twitter.com/G4LjtpQg7Q