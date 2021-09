Διάφοροι ποπ σταρ της δεκαετίας του 1990 ζητούν αποζημιώσεις από μέσα ενημέρωσης του Ρούπερτ Μέρντοχ για υποθέσεις υποκλοπών των συνομιλιών τους. Η νέα εξέλιξη έρχεται σε ένα σκάνδαλο υποκλοπών που είχε ξεσπάσει πριν 15 χρόνια με την εμπλοκή πολλών διάσημων καλλιτεχνών.

Στη λίστα των καλλιτεχνών έρχονται να προστεθούν στους προηγούμενους είναι η Melanie Chisholm από τα Spice Girls, ο Shane Lynch από τους Boyzone, η Hannah Spearritt από τους S Club 7 και άλλοι οι οποίοι ζητούν αποζημιώσεις από την εταιρεία του Μέρντοχ για φερόμενες υποθέσεις υποκλοπών.

Οι αξιώσεις των προαναφερθέντων ποπ σταρ έχουν κατατεθεί εναντίον της θυγατρικής της σκανδαλοθηρικής εφημερίδας Sun, News Group Newspapers. Ο Μέρντοx έχει πληρώσει εκατοντάδες εκατομμύρια λίρες σε νομικά έξοδα κατά την τελευταία δεκαετία, διευθετώντας παρόμοιες υποθέσεις.

Οι υποθέσεις αυτές έρχονται να υπενθυμίσουν ότι, παρόλο που ο Μέρντοχ προσπαθεί να ξαναφτιάξει τη φήμη του στο Ηνωμένο Βασίλειο με τη δημιουργία του τηλεοπτικού καναλιού talkTV, η εταιρεία του συνεχίζει να πληρώνει εκατομμύρια λίρες ετησίως για τη διευθέτηση υποθέσεων παράνομων υποκλοπών.

Η εταιρεία του εμπλέκεται επίσης σε μια υπόθεση παραβίασης τηλεφώνου του πρίγκιπα Χάρι, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι τα φωνητικά του μηνύματά έγιναν στόχος των Sun και News of the World. Οι δικηγόροι του Μέρντοχ έχουν αποδεχτεί ότι το τηλέφωνο του Χάρι παραβιάστηκε από δημοσιογράφους του News of the World αλλά όχι και της Sun.

Με πληροφορίες από Guardian