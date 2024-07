Μαζική διακοπή IT: Η πρώτη αντίδραση του CEO της Microsoft μετά το συμβάν

Την πρώτη του δήλωση μετά το «μπλακ άουτ» που είχε ως αποτέλεσμα να προκληθεί χάος σε αεροδρόμια και επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο, έκανε το απόγευμα της Παρασκευής ο διευθύνων σύμβουλος της Microsoft, Satya Nadella.

Σε ανάρτησή του ο διευθύνων σύμβουλος της Microsoft Satya Nadella, ξεκαθάρισε μεταξύ άλλων πως οι πελάτες θα έχουν την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη για να επανέλθουν με ασφάλεια τα συστήματα. «Η CrowdStrike κυκλοφόρησε μια ενημερωμένη έκδοση που άρχισε να επηρεάζει τα συστήματα πληροφορικής σε παγκόσμιο επίπεδο», ανέφερε αρχικά.

«Γνωρίζουμε αυτό το ζήτημα και συνεργαζόμαστε στενά με την CrowdStrike και με όλο τον κλάδο για να παρέχουμε στους πελάτες τεχνική καθοδήγηση και υποστήριξη ώστε να επαναφέρουν με ασφάλεια τα συστήματά τους σε λειτουργία», κατέληξε.

Yesterday, CrowdStrike released an update that began impacting IT systems globally. We are aware of this issue and are working closely with CrowdStrike and across the industry to provide customers technical guidance and support to safely bring their systems back online.