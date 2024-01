Μαζικές διαδηλώσεις στη Γερμανία κατά της ακροδεξιάς

«Ποτέ ξανά», δήλωσε σήμερα ο Γερμανός καγκελάριος 'Ολαφ Σολτς για την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος, ενώ μαζικές ήταν οι συγκεντρώσεις κατά της ακροδεξιάς στη χώρα.

Διαδηλώσεις σε περισσότερες από 300 πόλεις και χωριά προγραμματίστηκαν για αυτό το Σαββατοκύριακο σε όλη τη Γερμανία σύμφωνα με τη συμμαχία «μαζί κατά της ακροδεξιάς». Στο Κίελο, στα βόρεια της χώρας 11.500 άνθρωποι, σύμφωνα με την αστυνομία, 15.000 σύμφωνα με τους διοργανωτές, συγκεντρώθηκαν στην πλατεία του δημαρχείου το μεσημέρι.

«Η δημοκρατία δεν είναι για τους φοβητσιάρηδες», «Κόκκινη κάρτα για το AfD (το γερμανικό ακροδεξιό κόμμα)», έγραφαν τα πλακάτ των διαδηλωτών κατά της ακροδεξιάς.

Στο Ντίσελντορφ, στη δυτική Γερμανία, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν και εκεί, σύμφωνα με την αστυνομία. Στη Στουτγάρδη, νοτιοδυτικά, συγκεντρώθηκαν 1.500 με 2.000 άνθρωποι. Σε ένα podcast που μεταδόθηκε σήμερα, ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς υπενθύμισε την ευθύνη της Γερμανίας για το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας που είναι το Ολοκαύτωμα. Χάρηκε που είδε τη χώρα του «όρθια», καθώς εκατομμύρια πολίτες διαδηλώνουν στους δρόμους, όπως είπε.

Εδώ και δύο εβδομάδες, οι Γερμανοί πραγματοποιούν συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα ενάντια στις ριζοσπαστικές τάσεις του ακροδεξιού AfD. «Υπάρχουν τριπλάσιες διαδηλώσεις σε σχέση με την περασμένη εβδομάδα, κυρίως στην ανατολική Γερμανία» έγραψε η συμμαχία πολιτών Campact, η οποία είναι μεταξύ των διοργανωτών της κινητοποίησης.

Σήμερα, ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους διαδήλωσε στο 'Οσναμπρικ (βορειοδυτικά), όπου γεννήθηκε. Η Διεθνής Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος, η οποία τιμάται την ημερομηνία της απελευθέρωσης του στρατοπέδου θανάτου Άουσβιτς-Μπίρκεναου από τους Σοβιετικούς στις 27 Ιανουαρίου 1945, είναι μια ετήσια αφορμή για εκδηλώσεις μνήμης.

