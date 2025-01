Μαυροβούνιο: Αυτός είναι ο 45χρονος που σκότωσε 12 άτομα και μετά αυτοκτόνησε

Σαρανταπεντάχρονος υπό την επήρεια αλκοόλ πυροβόλησε και σκότωσε συνολικά δώδεκα ανθρώπους, ανάμεσά τους δυο παιδιά, και τραυμάτισε άλλους τέσσερις με αφορμή λογομαχία μέσα σε εστιατόριο την Τετάρτη στο νότιο Μαυροβούνιο, προτού αυτοκτονήσει.

Η επίθεση έγινε στο νότιο Μαυροβούνιο την Πρωτοχρονιά, μέσα σε ένα εστιατόριο στην περιοχή Cetinje. Σύμφωνα με την αστυνομία, προηγήθηκε καβγάς μεταξύ επισκεπτών. Ο ένοπλος σκότωσε μέλη της οικογένειάς του, δύο από τα παιδιά του ιδιοκτήτη του εστιατορίου και επίσης τον ιδιοκτήτη, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Ντανίλο Σαράνοβιτς.

Κατόπιν, ο δράστης μετέβη σε ακόμη τρεις τοποθεσίες, όπου σκότωσε άλλους έξι ανθρώπους — ανάμεσά τους μέλος της ίδιας του της οικογένειας, τον ιδιοκτήτη του εστιατορίου και τα δυο παιδιά του τελευταίου, 10 και 13 ετών. «Προσπάθησε να σκοτώσει άλλους τέσσερις ανθρώπους, η ζωή των οποίων δεν διατρέχει πλέον κίνδυνο», συμπλήρωσε ο κ. Στσεπάνοβιτς κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

#BREAKING : At least 10 people killed, including 2 children and 4 others seriously wounded after shooting in Cetinje, Montenegro. Suspect still at large. Image of Suspect also attached below #Montenegro #Shooting #Cetinje #Alert #Suspect #MassShooting pic.twitter.com/XbEpPQ5BrX

Ο δράστης, ονόματι Aleksandar Martinović, 45, τράπηκε σε φυγή από το σημείο, αλλά αργότερα τραυματίστηκε θανάσιμα αφού περικυκλώθηκε από αστυνομικούς που του ζήτησαν να αφήσει το όπλο του, δήλωσε αξιωματούχος της αστυνομίας.

«Δώδεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά», δήλωσε η εισαγγελέας Αντριάνα Νάστιτς στα μέσα ενημέρωσης. Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για τουλάχιστον δέκα νεκρούς. Ο δράστης της επίθεσης αυτοκτόνησε με μια σφαίρα στο κεφάλι ενώ ήταν περικυκλωμένος από την αστυνομία.

Έπειτα από πολύωρο ανθρωποκυνηγητό της αστυνομίας και κινητοποίηση του στρατού, ο ένοπλος εντοπίστηκε και περικυκλώθηκε. Όταν αστυνομικοί τον διέταξαν να «ρίξει κάτω το όπλο, αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας Στσεπάνοβιτς. «Προσπαθήσαμε να τον διακομίσουμε σε νοσοκομείο, αλλά υπέκυψε», πρόσθεσε.

🇲🇪🚨 NEW: A gunman named Aco Martinovic carried out a deadly attack in the town of Cetinje, Montenegro, leaving seven people dead, including two children aged 11 and 7, and injuring four others. The incident occurred when Martinovic entered a bar and opened fire on a crowd.



The… pic.twitter.com/8TOVODNwEw